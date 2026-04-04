Mueren tras inyectarse suero vitaminado para el “cansancio crónico” en Sonora

Hermosillo, Sonora, reportó al menos 4 muertes de personas que se sometieron a un suero vitaminado, lo que alertó no solo a las autoridades judiciales, sino también sanitarias. El tratamiento se llevó a cabo en una clínica homeopática que prometía aliviar la fatiga crónica, pero carecía de evidencia científica y hasta el momento se desconoce si fue la causa directa del deceso o fueron errores médicos.

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AVANCE INFORMATIVO



Autoridades de Salud de Sonora entregan a laboratorio especializado en Ciudad de México insumos para investigación de la FGJES



Hermosillo, Sonora, 3 de abril de 2026.- Como parte del avance en las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de cuatro… pic.twitter.com/X5rjba6s5H — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 3, 2026

¿Qué ocurrió exactamente?

Al menos cuatro personas fallecieron tras recibir el mismo suero vitaminado en una clínica de Hermosillo, Sonora. Los pacientes buscaban un tratamiento para la fatiga persistente, asociada al estrés o a enfermedades crónicas, a través de un producto milagro sin validez científica y con falta de regulación en los centros de "medicina alternativa".

¿Quiénes están a cargo de la investigación?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora lleva a cabo la investigación de la mano de la Comisión de Salud; juntas realizarán análisis técnicos y evaluaciones médicas para determinar las responsabilidades legales y sanitarias para saber si hubo negligencia, mala praxis profesional o el uso de sustancias peligrosas.

¿Qué se sabe del tratamiento?

El suero vitaminado se administró vía intravenosa sin ningún contratiempo, sin embargo, no existe evidencia científica que respalde su eficacia, por lo que las autoridades reiteraron que cualquier sustancia administrada por estas vías requiere autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos para la Salud (Cofepris).

¿Qué riesgos se detectaron hasta ahora?

Posibilidad de efectos adversos graves tras la administración

Falta de información sobre la composición del suero

Uso de productos sin registro sanitario oficial

Administración sin supervisión médica certificada

Estos factores aumentan el riesgo de daños a la salud y evidencian el peligro de usar tratamientos alternativos no controlados.

¿Qué pueden hacer las personas afectadas?

Acudir inmediatamente al hospital para una evaluación médica

Reportar cualquier síntoma como mareos, náuseas o dificultad para respirar

Llamar al 911 en caso de emergencia

Evitar usar soluciones intravenosas sin autorización de Cofepris

Consultar siempre con un médico colegiado

Las autoridades recomiendan no confiar en curas milagrosas, pues la salud debe gestionarse con base en evidencia científica sólida.