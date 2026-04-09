Es oficial: este es el tiempo que tienes para el cambio de placas en Monterrey tras comprar tu auto

Comprar un auto, especialmente usado, implica más que solo cerrar el trato. En Monterrey y el resto de Nuevo León existe un plazo oficial para realizar el cambio de placas y de propietario, un trámite clave para evitar multas, problemas legales y hasta deudas que no te corresponden.

Además del tiempo límite, también es importante considerar el costo del trámite, ya que este puede variar dependiendo del tipo de vehículo y su valor comercial.

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¿Cuánto tiempo tienes para hacer el cambio de placas en Monterrey?

El plazo legal en Nuevo León es de hasta 30 días naturales para realizar el cambio de propietario tras la compra del vehículo. Sin embargo, autoridades recomiendan hacerlo en un periodo menor, de alrededor de 15 días hábiles, para evitar complicaciones.

En resumen:

30 días naturales: plazo legal máximo

15 días hábiles: tiempo recomendado

Mientras antes lo hagas, menor riesgo enfrentas

¿Cuánto cuesta el cambio de placas y propietario en Nuevo León?

El costo del trámite no es fijo y depende del valor del vehículo. De forma general, el cambio de propietario tiene un costo equivalente al 1.8% del valor comercial del auto, más un pago adicional por la constancia de registro vehicular.

Además, debes considerar otros posibles gastos relacionados con placas:

Cambio de propietario: 1.8% del valor del vehículo + alrededor de $566 pesos

Alta o cambio de placas: puede rondar entre $1,000 y más de $5,600 pesos según el caso

Programas de regularización: hasta $5,657 pesos con placas incluidas

En la práctica, el costo total puede ubicarse entre $6,000 y $10,000 pesos o más, dependiendo de adeudos o condiciones del vehículo.

El Instituto de Control Vehicular digitaliza este trámite para reducir tiempos de espera|Gobierno del Estado de Nuevo León

¿Qué pasa si no haces el trámite a tiempo?

No realizar el cambio dentro del plazo puede traer consecuencias importantes. El vehículo seguirá registrado a nombre del dueño anterior, lo que puede derivar en problemas legales y económicos.

Entre los principales riesgos están:

Multas o adeudos que no te corresponden

Responsabilidad en caso de infracciones o accidentes

Problemas si el auto tiene irregularidades

Dificultades para vender el vehículo después

¿Por qué es tan importante en Nuevo León?

El contexto en el estado hace que este trámite sea aún más relevante. En Nuevo León circulan miles de vehículos con placas de otros estados o en situación irregular, lo que incrementa los riesgos al comprar un auto usado.

Esto implica que:

Es más fácil heredar problemas del vehículo

Hay operativos constantes de revisión

Las sanciones pueden ser elevadas

Lo que debes revisar antes de hacer el cambio

Para evitar sorpresas, es recomendable verificar algunos puntos antes de cerrar la compra:

Que el vehículo no tenga adeudos de tenencia o refrendo

Que tenga baja de placas si es foráneo

Que la documentación esté completa

Que los datos del propietario coincidan

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