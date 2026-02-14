Nuevas fechas disponibles para tramitar la visa americana en 2026 y precios

Si este 2026 tienes planeado viajar a Estados Unidos, se habilitaron nuevas fechas para tramitar la visa americana por primera vez y aquí te compartimos todos los detalles para que la solicites pues por lo regular hay largos tiempos de espera.

Nuevas fechas para tramitar la visa americana

Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

15 de abril de 2027. Guadalajara: 28 de septiembre de 2026.

28 de septiembre de 2026. Hermosillo: 27 de julio de 2026.

27 de julio de 2026. Matamoros: 17 de agosto de 2026.

17 de agosto de 2026. Mérida: 8 de abril de 2026.

8 de abril de 2026. Ciudad de México: 12 de mayo de 2026.

12 de mayo de 2026. Monterrey: 30 de junio de 2026.

30 de junio de 2026. Nogales: 18 de febrero de 2026.

18 de febrero de 2026. Nuevo Laredo: 18 de mayo de 2026.

18 de mayo de 2026. Tijuana: 18 de febrero de 2026

Proceso para tramitar la visa por primera vez

Si quieres tener la cita lo más pronto posible elige un consulado con las fechas más cercanas disponibles.

Posteriormente deberás completar el formulario DS-160 pues es un documento oficial que se revisará durante tu entrevista.

Que el formulario este llenado correctamente aumenta tus posibilidades de éxito , si dejas espacios sin completar podría generar más preguntas por parte del cónsul.

Te recomendamos llenar todos los campos y ser muy detallista y específico en todo para que te hagan la menor cantidad de preguntas y así no te pongas nervioso.

Precios de la visa americana

La tarifa de procesamiento de solicitud de visa de no inmigrante (no reembolsable) tiene un precio de 185 dólares es decir alrededor de 3 mil pesos e incluye las siguientes categorías:

Visa de Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento de Animales

Transito por Estados Unidos

Miembros de tripulación – Aerolínea, Barco

Estudiante, Académico

Medios y Periodistas

Visitantes de intercambio

Estudiantes, Vocacional

Profesionales del TLCAN

Víctima de tráfico humano

Víctima de Actividad Criminal

