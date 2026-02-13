¡Ya no lo puedes tunear! Multas por modificar tu auto en CDMX durante 2026

Si eres de las personas a las que le gusta modificar el auto y habitas en la Ciudad de México (CDMX) esta nota es para ti, pues de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital, se pueden emitir multas de hasta 5 mil 865 pesos por “tunear” tu vehículo con artículos prohibidos.

Y es que de acuerdo con el Artículo 43 del reglamento, los conductores no pueden colocar ciertos artículos en motor, llantas y carrocería por motivos de seguridad tanto para el propietario de la unidad, como para el resto de la ciudadanía.

¿Cuáles son las modificaciones de autos que no están permitidas en la CDMX?

De acuerdo con lo mencionado en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, entre los artículos prohibidos para modificar un auto están las calcomanías de anunciantes y publicitarios en unidades particulares sin autorización.

Se señala que está estrictamente prohibido colocar estampado en las zonas de ventanas y retrovisores de los autos particulares sin autorización previa, esto por motivos de seguridad para el conductor y el resto los capitalinos.

Más allá de ello, el reglamento sanciona con multas económicas las siguientes modificaciones vehiculares:

Colocar bandas de oruga, ruedas o neumáticos metálicos que dañen la superficie de la rodadura

Faros deslumbrantes que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Luces de neón y/o porta placas que obstruyan la información de la unidad

Sistemas anti arrastres o detectores de radares de velocidad

Modificaciones al sistema de escape de gases del vehículo con objeto de provocar ruido excesivo

Vidrios polarizados que impidan la visibilidad (20%)

Multas por modificaciones en la CDMX

Cada uno de los puntos antes mencionados cuenta con su propia tabulación de multas, pues de acuerdo con las autoridades de tránsito de la capital, estas acciones pueden ser consideradas de peligro para la ciudadanía.

Es por ello que las sanciones económicas por lo antes descrito pueden ir de los mil 173.1 hasta los 5 mil 865.5 pesos, esto según la gravedad de la infracción cometida por el conductor en cuestión.

