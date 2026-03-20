Habitantes de Edomex también pueden tramitar la licencia de conducir permanente si cumplen estos requisitos

Automovilistas del Edomex están habilitados por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) para tramitar la licencia de conducir permanente en 2026. El beneficio, gestionado originalmente por la CDMX, es extensible también para residentes mexiquenses gracias a un acuerdo de movilidad y la conexión diaria que existe entre ambas entidades con más de dos millones de personas trasladándose diariamente para trabajar o estudiar.

El costo del trámite es de mil 500 pesos para este ejercicio fiscal, aplicable tanto para conductores de la capital como del territorio estatal. La vigencia vitalicia elimina la necesidad de renovaciones periódicas, permitiendo la operación de vehículos particulares de hasta 12 plazas y unidades de carga ligera de hasta 3.5 toneladas.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir permanente en 2026?

La SEMOVI exige el cumplimiento de un expediente estricto para validar la solicitud de la licencia de conducir permanente. Es indispensable que el conductor no presente adeudos por infracciones de tránsito o sanciones administrativas pendientes en el sistema de verificación metropolitano.

Los documentos necesarios son:

Crear Cuenta Llave: Registrarse de forma obligatoria en el portal oficial de la CDMX para iniciar el expediente digital.

Registrarse de forma obligatoria en el portal oficial de la CDMX para iniciar el expediente digital. Presentar identificación: Entregar copia legible de INE, pasaporte o cartilla militar vigente.

Entregar copia legible de INE, pasaporte o cartilla militar vigente. Comprobar domicilio: Adjuntar recibos de servicios que acrediten residencia en cualquier municipio del Edomex o alcaldía de la CDMX.

Adjuntar recibos de servicios que acrediten residencia en cualquier municipio del o alcaldía de la CDMX. Liquidar línea de captura: Realizar el pago de mil 500 pesos bajo la Clave 03_E y conservar el comprobante original.

Realizar el pago de mil 500 pesos bajo la Clave 03_E y conservar el comprobante original. Actualizar biométricos: Acudir a una cita presencial si el sistema detecta que las huellas o fotografía no están vigentes en la base de datos.

Si es la primera vez que se solicita un permiso de conducción, la normativa exige aprobar un examen teórico de conocimientos viales. Para quienes ya poseen una licencia Tipo A vigente, la transición al formato permanente se realiza de forma automática tras el reflejo del pago en el sistema, proceso que puede demorar hasta 72 horas hábiles.

Calendario y fecha límite para obtener la licencia de conducir permanente

El programa de licencias vitalicias cuenta con una ventana de atención definida para evitar la saturación de los módulos físicos y la plataforma digital. La Semovi estableció que el último día para completar el registro y pago de este beneficio es el 31 de diciembre de 2026.

Instrucciones para la gestión en línea:

Acceder al portal: Iniciar sesión en el expediente de la Cuenta Llave CDMX. Seleccionar trámite: Elegir la opción de "Renovación de licencia de conducir" dentro del menú de servicios. Cargar archivos: Subir en formato PDF o imagen la identificación y el comprobante de no adeudos. Descargar constancia: Obtener el número de licencia digital una vez que el pago sea validado por la Secretaría de Finanzas.

🤓Sabías que puedes tramitar tu #LicenciaPermanente desde la #AppCDMX📲, aquí te decimos cómo. pic.twitter.com/Qx12yrXreK — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 22, 2025

La interoperabilidad entre el Edomex y la Ciudad de México permite que este documento sea reconocido por las autoridades viales de todo el país. La digitalización del trámite busca reducir los tiempos de espera en oficinas, aunque la demanda de citas presenciales para el examen teórico suele incrementarse durante el último trimestre del año.

El esquema de licencia de conducir permanente para habitantes del Edomex se mantendrá vigente durante todo el ciclo 2026. Los conductores que no realicen la migración a este formato antes de la fecha límite deberán continuar bajo el régimen de renovaciones anuales o trianuales según lo estipulado en la Ley de Movilidad vigente.