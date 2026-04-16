Así aplica el Hoy No Circula este jueves 16 de abril en CDMX y Edomex

Así aplica el Hoy No Circula este jueves 16 de abril en CDMX y Edomex | X:@SSC_CDMX

Si vives en las Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex) esta nota es para ti, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que este jueves 16 de abril el programa Hoy No Circula afectará a los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2 y que tengan holograma 1 y 2.

De acuerdo con los lineamientos de la CAMe, el programa de movilidad inicia desde las 05:00 horas y se mantiene activo hasta las 22:00 horas, esto dentro toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

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Multa por no respetar el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito que se aplica en la capital de la República Mexicana, establece multas de entre 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos para los conductores que no respeten el Hoy No Circular, esto dentro de las demarcaciones correspondientes de las entidades.

Es importante mencionar que las autoridades de tránsito están completamente facultadas para remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá acreditar la legal procedencia del auto, así como pagar la sanción aplicada por los agentes.

Autos exentos al Hoy No Circula este 16 de abril

Más allá de los autos con restricciones para circular tanto en la CDMX como en el Edomex por el Hoy No Circula, las normativas señalan que algunos vehículos pueden quedar exentos al programa de movilidad a pesar de contar con el engomado y terminación de placa antes mencionado.

Estos son:

Autos eléctricos

Autos híbridos de cierta categoría

Autos con placas de persona con discapacidad

Autos con el holograma “Exento”

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Dentro del Edomex el programa aplica de la siguiente manera:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

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