SSC CDMX lanza 600 ofertas de trabajo como Policía Investigador; requisitos y cómo postularse

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) está buscando a las y los nuevos aspirantes para Policía con Perfil de Análisis Técnico e Investigador, pues a través de sus redes sociales lanzaron la convocatoria para 600 puestos similares hasta el próximo 31 de diciembre.

De acuerdo con la convocatoria de reclutamiento, los interesados en ingresar al corporativo deberán pasar una serie de evaluaciones como lo son la entrevista de rigor, el control de confianza, así como una prueba teórica-práctica con calificación mínima aprobatoria de 8.5.

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Requisitos para poderse postular a las ofertas de trabajo en la SSC CDMX

La convocatoria enlistó más 15 requisitos con los que deben cumplir las y los aspirantes para el puesto de trabajo en la SSC CDMX, sin embargo, los más importantes a tomar en consideración son los siguientes:

Licenciatura concluida en informática, mecatrónica, sistemas, derecho, criminalística, criminología, seguridad pública y ciencias de datos

Tener entre 23 y 35 años cumplidos

Estatura mínima en hombres de 1.60 y 1.50 para mujeres

Sin antecedentes penales

Servicio militar cumplido (en hombres)

Presentar prueba de control de confianza

#CONVOCATORIA | La #SSC abre su convocatoria para el proceso de reclutamiento, selección e ingreso para aspirantes a #Policía con perfil de #AnalistaTáctico e #Investigador.

Conoce los requisitos 👉🏼 https://t.co/2SEI8g184g pic.twitter.com/lhPZrF43Qd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 19, 2026

¿Cómo postularse a las vacantes de la SSC CDMX?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SSC CDMX, las y los aspirantes a estos puestos de trabajo, deben realizar un preregistro en línea, el cual se puede hacer a través del siguiente enlace de las autoridades capitalinas.

Tras ello, deberás presentar los documentos completos en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Para conocer los requisitos y papeles completos con los que debes contar, te sugerimos ingresar al siguiente enlacede la misma SSC CDMX.

¿Qué ofrece la oferta de trabajo de la SSC CDMX?

A pesar de lo detallado de la vacante de trabajo en la SSC CDMX, es importante mencionar que no se dieron a conocer mayores detalles sobre el salario, días de trabajo y prestaciones de ley.

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