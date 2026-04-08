La Secretaría de Transporte de Jalisco lanza un importante llamado para todos los conductores que estén por salir de vacaciones

La Secretaría de Transporte (SETRAN) de Jalisco lanzó un comunicado para todos los conductores y dueños de vehículos que salgan de vacaciones en carro con el objetivo de prevenir accidentes y asegurar un viaje seguro.

A través de sus canales oficiales, el organismo jalisciense llamó a tener en cuenta algunos recaudos antes de salir.

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Qué hacer si viajas en carro estas vacaciones

“Si estas vacaciones sales a carretera, viaja seguro”, recomienda la secretaría de Jalisco. Por ese motivo, enumera algunos aspectos a tener en cuenta y revisar antes de salir a modo de prevención y de evitar accidentes viales en el camino.

En específico, la SETRAN sugiere revisar:

Motor.

Frenos.

Llantas.

Luces.

Tener en consideración estos aspectos antes de salir a la carretera es de suma importancia para viajar con la certeza de que todo funciona como corresponde. Dedicar unos minutos al control antes de la partida ayuda a evitar percances viales en el camino.

Qué deben tener en cuenta los automovilistas que viajen por carretera

Además de revisar el vehículo, la Secretaría de Transporte de Jalisco añade la importancia de planear las rutas antes de salir y reitera algunos cuidados clave durante el viaje.

Por un lado, el organismo oficial reitera la obligación de usar cinturón de seguridad, que protege a quienes viajan en el carro durante todo el traslado.

Por otro lado, recuerda la prohibición de tomar bebidas alcohólicas al volante, una acción que conlleva multas, además de representar una acción de alto riesgo tanto para el conductor del vehículo como para el resto de personas que se trasladan en carretera.

Por último, la SETRAN de Jalisco recuerda que ante cualquier emergencia, los jaliscienses deben comunicarse al 911 para recibir atención.