La SETRAN advierte a todo Jalisco: estos son los requisitos para tramitar la nueva licencia de conducir

La Secretaría de Transporte (SETRAN) dio a conocer los requisitos para tramitar la nueva licencia de conducir en Jalisco. El documento habilita legalmente a cualquier persona para circular en el estado, siempre que cumpla las condiciones establecidas, supere dos evaluaciones y presente la documentación oficial vigente.

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¿Qué requisitos pide SETRAN para sacar la licencia por primera vez?

Para obtener la licencia por primera vez, la persona solicitante necesita tener al menos 18 años y un día, además de conocer su tipo de sangre para completar el proceso ante la autoridad estatal, sin errores ni omisiones iniciales básicas.

Tener 18 años cumplidos más un día

Conocer el tipo de sangre

Aprobar examen de conocimientos viales

Aprobar prueba práctica de manejo

Presentar documentación oficial vigente

Llevar constancia de curso vial, solo en motociclistas

Además, el trámite exige aprobar el examen de conocimientos viales y la prueba práctica de manejo, filtros con los que Jalisco valida que cada aspirante conozca la señalización, respete las reglas de tránsito y muestre capacidad suficiente al volante siempre.

💳🚗 La licencia de conducir es un documento indispensable para manejar un vehículo de forma legal.



Si aún no tienes la tuya, aquí te compartimos los requisitos para que la tramites por primera vez. pic.twitter.com/1cFgMb95ST — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 16, 2026

Estos son los documentos requeridos para tramitar la licencia

Entre los papeles obligatorios aparece un comprobante de domicilio con antigüedad menor a 90 días, el cual debe estar a nombre de la persona solicitante o coincidir con la dirección registrada en la credencial para votar presentada.

También se pide una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte, además de la CURP impresa o un acta de nacimiento que la incluya; para motociclistas, Jalisco suma la constancia del curso vial correspondiente al expediente.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Jalisco?

Las tarifas oficiales de la licencia de conducir en Jalisco cambian según la categoría. La modalidad para motociclista cuesta 600 pesos, mientras la licencia de automovilista alcanza 913 pesos, montos definidos por la autoridad estatal para este trámite vigente hoy.

Para quienes buscan la categoría de chofer, el precio oficial asciende a 1,300 pesos. Esa diferencia responde al tipo de licencia solicitada y marca el monto que cada persona debe cubrir al momento de concluir el proceso administrativo estatal.