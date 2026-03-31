Es oficial en Querétaro: ya rige la tarjeta QroBus y estos son los requisitos y lugares para tramitarla
Usuarios del transporte público ya pueden solicitar la tarjeta QroBus en Querétaro, aunque el proceso tiene requisitos puntuales.
Los usuarios del transporte público en Querétaro tienen una nueva alternativa para moverse. La tarjeta QroBus en Querétaro ya es oficial y elimina la dependencia del celular para acceder al sistema, aunque los requisitos y lugares para tramitarla todavía sorprenden a más de uno.
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¿Qué es la tarjeta Bono QroBus y cómo funciona?
La Tarjeta Bono Qrobus es un sistema de prepago diseñado para usuarios de tarifa general de 11 pesos. Permite acceder al transporte público sin celular, sin internet y sin problemas de batería.
Los usuarios pueden elegir entre tres bonos de recarga: 111 pesos semanal, 231 pesos quincenal o 451 pesos mensual. Cada opción cubre viajes dentro del sistema Qrobus de forma práctica y económica.
La credencial incluye fotografía del titular y funciona como acceso directo a las unidades. La confirmó la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) como solución definitiva a las fallas de pantalla o señal.
Requisitos para tramitar la tarjeta QroBus en Querétaro
El trámite es presencial y sencillo: solo necesitas dos documentos oficiales para obtener tu credencial de acceso al sistema.
Los requisitos indispensables son:
- INE vigente
- CURP
Con esos dos documentos, la tarjeta queda lista para recargas y uso inmediato en el sistema Qrobus.
Lugares donde puedes tramitar la tarjeta Bono QroBus
El trámite está disponible en múltiples puntos de la ciudad, con horarios amplios de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00.
Los sedes habilitadas para el trámite son:
- Delegaciones municipales: Félix Osores, Felipe Carrillo Puerto, Santa Rosa Jáuregui, Epigmenio González, Cayetano Rubio y Josefa Vergara
- Módulos de la Agencia de Movilidad
- Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
- Oficinas de la AMEQ en Av. Constituyentes 20, colonia Centro
Elige el punto más cercano y lleva tus documentos listos para salir con tu tarjeta el mismo día.
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