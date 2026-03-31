Es oficial en Querétaro: ya rige la tarjeta QroBus y estos son los requisitos y lugares para tramitarla

Los usuarios del transporte público en Querétaro tienen una nueva alternativa para moverse . La tarjeta QroBus en Querétaro ya es oficial y elimina la dependencia del celular para acceder al sistema, aunque los requisitos y lugares para tramitarla todavía sorprenden a más de uno.

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¿Qué es la tarjeta Bono QroBus y cómo funciona?

La Tarjeta Bono Qrobus es un sistema de prepago diseñado para usuarios de tarifa general de 11 pesos. Permite acceder al transporte público sin celular, sin internet y sin problemas de batería.

Los usuarios pueden elegir entre tres bonos de recarga: 111 pesos semanal, 231 pesos quincenal o 451 pesos mensual. Cada opción cubre viajes dentro del sistema Qrobus de forma práctica y económica.

La credencial incluye fotografía del titular y funciona como acceso directo a las unidades. La confirmó la Agencia de Movilidad del Estado ( AMEQ ) como solución definitiva a las fallas de pantalla o señal.

Requisitos para tramitar la tarjeta QroBus en Querétaro

El trámite es presencial y sencillo: solo necesitas dos documentos oficiales para obtener tu credencial de acceso al sistema.

Los requisitos indispensables son:

INE vigente

CURP

Con esos dos documentos, la tarjeta queda lista para recargas y uso inmediato en el sistema Qrobus.

Lugares donde puedes tramitar la tarjeta Bono QroBus

El trámite está disponible en múltiples puntos de la ciudad, con horarios amplios de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00.

Los sedes habilitadas para el trámite son:

Delegaciones municipales

Módulos de la Agencia de Movilidad

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Oficinas de la AMEQ en Av. Constituyentes 20, colonia Centro

Elige el punto más cercano y lleva tus documentos listos para salir con tu tarjeta el mismo día.