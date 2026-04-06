Es oficial: Querétaro ofrece transporte público a $2 pesos para estudiantes que cumplan estos requisitos

Moverse en Querétaro ahora cuesta menos. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) lanzó un recordatorio urgente para todos los estudiantes. Existe un programa llamado Tarifa Unidos que permite pagar solo dos pesos en el transporte público. Es una medida para apoyar el bolsillo de las familias y asegurar que nadie falte a clases por falta de dinero. El trámite es personal y requiere llevar una serie de documentos a las oficinas de la agencia.

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¿Qué documentos necesitas para pagar solo dos pesos en el transporte público de Querétaro?

No basta con decir que eres estudiante. El sistema pide papeles oficiales para activar el descuento en tu tarjeta de prepago. La convocatoria está abierta en Querétaro y el registro es rápido si llevas todo completo. No hay prórrogas si te falta alguno de los requisitos básicos.

Esta es la lista de documentos que debes presentar:



Identificación oficial: Tu INE vigente (si eres mayor de edad).

Tu INE vigente (si eres mayor de edad). CURP: Una copia legible y actualizada.

Una copia legible y actualizada. Constancia de estudios: Debe ser reciente y estar sellada por tu escuela.

Debe ser reciente y estar sellada por tu escuela. Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses de antigüedad.

¿Dónde se realiza el trámite de la Tarifa Unidos en Querétaro?

Tienes que acudir directamente a las instalaciones de la Agencia de Movilidad de Querétaro. Ahí revisan tu documentación y vinculan tu perfil a la tarjeta de transporte. Una vez que el sistema te reconoce como beneficiario, el lector del autobús aplicará el cobro de dos pesos automáticamente. Es un proceso digital que busca eliminar el uso de efectivo y agilizar las paradas.

Muchos estudiantes aún no aprovechan este beneficio por falta de información. La AMEQ ha intensificado su campaña en redes sociales para que los jóvenes se acerquen a las oficinas.

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