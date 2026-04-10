Lujo y tecnología: El Motorola Razr 60 con cristales Swarovski tiene 24 Meses sin Intereses en Liverpool

Con 35 cristales de Swarovski incrustados a mano y un acabado en cuero vegano color "Ice Melt", el nuevo Motorola Razr 60 edición Collections Crystals no pasa desapercibido. Y con un precio de $21,999 MXN para pagar hasta 24 meses sin intereses en Liverpool.

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¿Vale la pena el Motorola Razr 60 edición Swarovski?

La apuesta de la marca fusiona tecnología plegable con artesanía de alta gama. La pantalla principal de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz se pliega sobre una carcasa decorada con cristales colocados meticulosamente, uno por uno. Para quienes buscan exclusividad, el detalle marca la diferencia.

El equipo corre con procesador MediaTek Dimensity 7300X, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Traducción: responde rápido, guarda todo y no se traba al cambiar entre apps. La batería de 4,500 mAh con carga TurboPower de 33W aguanta el ritmo del día, mientras la certificación IP48 protege contra polvo y salpicaduras.

La pantalla externa de 3.6 pulgadas permite checar notificaciones o tomar selfies sin abrir el teléfono. Las cámaras —50 MP con estabilización óptica más 13 MP gran angular, y 32 MP frontal— buscan cubrir desde fotos casuales hasta contenido para redes.

La resistencia IP48, aunque no es la más alta del segmento, cubre lo esencial para el uso diario en ciudades mexicanas: polvo, arena y salpicaduras ocasionales. Y la pantalla LTPO de 120Hz ajusta su frecuencia para ahorrar batería sin sacrificar fluidez, un detalle que se agradece al navegar redes o ver contenido en movimiento.

Oferta en Liverpool del Moto Razr 60.|Liverpool

Forma de pago y método de envío

Comprar en Liverpool tiene ventajas claras para el bolsillo mexicano:



Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas Liverpool (aprox. $916.62 mensuales).

Hasta 13 MSI con Visa, Mastercard o American Express participantes.

Envío a domicilio gratis a todo el país.

Click & Collect: recoge tu equipo en tienda en 2 a 4 horas, si hay stock local.

El precio de lista se mantiene en $21,999 MXN, pero las promociones bancarias pueden reducir significativamente el impacto mensual. Para muchos compradores en México, los MSI son el factor decisivo al invertir en tecnología premium. Además, el mercado de plegables crece en Latinoamérica, y esta edición apunta directamente a quienes ven el smartphone como una extensión de su estilo personal.