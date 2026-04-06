Puebla extiende el plazo para pagar el control vehicular y esta es la nueva fecha límite

El Gobierno del Estado de Puebla amplió el plazo para el pago del Control Vehicular 2026 hasta el próximo 30 de abril. El gobernador Alejandro Armenta Mier autorizó la prórroga para evitar recargos y multas.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración confirmó que quienes cumplan con esta obligación dentro del nuevo periodo mantendrán el subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia. El incumplimiento de este trámite después de la fecha límite obligará a los propietarios de más de 690 mil vehículos a pagar el costo total de la tenencia, cuyo monto se calcula según el valor y modelo de la unidad.

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¿Cómo y dónde pagar el control vehicular en Puebla este 2026?

El Gobierno del Estado de Puebla habilitó múltiples plataformas digitales y físicas para agilizar la recaudación. El costo del derecho de control vehicular para este ejercicio fiscal se mantiene en 700 pesos, una cifra fija que permite la regularización de la unidad ante el padrón estatal.

Puntos y métodos de pago autorizados:

Portal oficial: Acceder a rl.puebla.gob.mx para realizar el pago vía SPEI, tarjeta de débito o crédito.

Acceder a rl.puebla.gob.mx para realizar el pago vía SPEI, tarjeta de débito o crédito. Bancos y Tiendas: Generar una referencia en línea para pagar en más de 851 establecimientos, incluyendo sucursales bancarias y tiendas de conveniencia.

Generar una referencia en línea para pagar en más de 851 establecimientos, incluyendo sucursales bancarias y tiendas de conveniencia. Oficinas Recaudadoras: Acudir a cualquiera de las 24 oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas distribuidas en la entidad.

Acudir a cualquiera de las 24 oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas distribuidas en la entidad. Kioscos de Servicio: Utilizar los módulos digitales ubicados en dependencias gubernamentales y plazas comerciales.

¿Cuáles son los requisitos en Puebla para obtener el 100% de subsidio en la Tenencia?

Para beneficiarse de la exención total del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, los contribuyentes deben estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales vehiculares. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración verificará que no existan adeudos de años anteriores ni sanciones administrativas pendientes de pago.

Liquidar cualquier adeudo de fotomultas o infracciones de tránsito registradas en el sistema.

cualquier adeudo de fotomultas o infracciones de tránsito registradas en el sistema. Efectuar el pago de los 700 pesos correspondientes al control vehicular antes del 30 de abril.

el pago de los 700 pesos correspondientes al control vehicular antes del 30 de abril. Contar con las placas vigentes del estado de Puebla.

con las placas vigentes del estado de Puebla. Fecha Límite: 30 de abril de 2026 (sin excepciones para el subsidio).

¿Qué pasa si no pago el control vehicular en Puebla antes de la fecha límite?

Si el propietario omite el pago antes del cierre de la prórroga otorgada por el Gobierno de Puebla, el sistema automatizado de la Secretaría de Planeación y Finanzas eliminará el beneficio del subsidio. Esto implica que el ciudadano deberá cubrir el monto total de la Tenencia, además de las actualizaciones y recargos generados por la mora.

Consecuencias del incumplimiento fiscal:

Pagar el Impuesto sobre Tenencia (el costo varía según el valor factura del vehículo).

el Impuesto sobre Tenencia (el costo varía según el valor factura del vehículo). Cubrir recargos mensuales acumulados a partir del 1 de mayo.

recargos mensuales acumulados a partir del 1 de mayo. Restricción para realizar el canje de placas o la baja del vehículo.

para realizar el canje de placas o la baja del vehículo. Bloqueo para realizar la verificación vehicular obligatoria en el estado.

Es importante destacar que los vehículos ecológicos, como eléctricos e híbridos, permanecen exentos de este pago bajo las directrices de movilidad sustentable de la administración actual.