Estos son los coches que se salvarán de pagar tenencia vehicular 2026 en Puebla

En Puebla, no todos los vehículos pagarán la tenencia vehicular 2026. Los autos eléctricos e híbridos estarán exentos de este impuesto sin importar la fecha en que realicen sus trámites, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos estatal.

Sin embargo, eso no significa que no tengan que pagar nada. Todos los propietarios, sin excepción, deben cubrir el Control Vehicular 2026, cuyo costo es de 700 pesos. La diferencia está en cómo aplica la tenencia según el tipo de vehículo y la fecha de pago.

Cómo funciona la exención de tenencia en Puebla

La Ley de Ingresos 2026 del Estado de Puebla establece que los vehículos eléctricos, híbridos eléctricos y aquellos que operen con tecnologías no contaminantes están exentos del pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Esto aplica independientemente del momento en que se realice el pago del control vehicular.

En contraste, los vehículos de combustión (gasolina o diésel) sí están sujetos al impuesto de tenencia, especialmente si tienen más de 10 años de antigüedad. No obstante, pueden obtener un 100% de descuento en la tenencia si pagan el Control Vehicular antes del 31 de marzo de 2026 y no presentan adeudos.

Las tarifas de tenencia para vehículos con más de 10 años son:

Motocicleta: 235 pesos

Cuatro cilindros: 430 pesos

Cinco a seis cilindros: 670 pesos

Más de seis cilindros: 890 pesos

El pago del Control Vehicular puede realizarse en línea a través del portal oficial del Gobierno de Puebla, en oficinas recaudadoras, quioscos de servicio o establecimientos autorizados.

El pago del Control Vehicular puede realizarse en línea a través del portal oficial del Gobierno de Puebla, en oficinas recaudadoras, quioscos de servicio o establecimientos autorizados. Una vez efectuado el pago dentro del plazo, el sistema aplica el descuento correspondiente en la tenencia.

¿Qué deben pagar todos los conductores en 2026?

Independientemente del tipo de vehículo, todos los propietarios deben cubrir el Control Vehicular 2026, cuyo costo es de 700 pesos, 30 pesos más que el año anterior.

Este derecho debe pagarse a más tardar el 31 de marzo de 2026 para evitar recargos y conservar el beneficio del descuento total en la tenencia en el caso de los vehículos de combustión.

