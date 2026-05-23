Es oficial en Hidalgo: estas placas tienen hasta el 31 de mayo para verificar o pagarán multa

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo activa la última etapa del periodo de revisión obligatoria para proteger la calidad del aire. Los conductores que omitan este mandato oficial enfrentan problemas legales y el cobro de recargos inmediatos al circular por las vialidades estatales durante este año.

La normativa ambiental vigente afecta a miles de automovilistas. Las autoridades locales coordinan los centros de inspección para recibir a las unidades rezagadas, pero el tiempo de tolerancia termina pronto para un sector específico del padrón vehicular.

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¿Qué placas deben verificar en Hidalgo en mayo de 2026?

El calendario oficial establece que los propietarios de unidades con características específicas completan el trámite ambiental antes del próximo mes. La convocatoria actual convoca a los ciudadanos que registran una terminación numérica particular en sus láminas de circulación para que acudan de manera presencial.

El engomado verde avanza en su fase definitiva de atención. Los vehículos con terminación de placas 1 y 2 acuden a los centros autorizados durante los días hábiles para obtener el dictamen aprobatorio correspondiente.

Las sedes operan en horarios establecidos de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, mientras que los sábados abren de 9:00 a 14:00 horas. Los domingos las instalaciones suspenden actividades por completo, hecho que reduce el margen de maniobra para los rezagados.

Pago de refrendo en Hidalgo Los vehículos con terminación de placas 1 y 2 y engomado verde concluyen su periodo de verificación el 31 de mayo. (FB: Portal Contrapuntos)

¿Cuáles son las multas por no verificar en Hidalgo?

El retraso de un solo día en el cumplimiento de la obligación ambiental activa de forma automática las sanciones del sistema tributario. Las autoridades estatales no prevén excepciones por desconocimiento de las fechas y aplican el cobro de recargos según el tiempo de demora acumulado.

Verificación extemporánea de 1 día a 6 meses: multa de $880 pesos (equivalente a 7.50 UMA, donde cada UMA 2026 representa $117.31 pesos).

Verificación extemporánea de 6 meses y un día hasta 1 año o más: multa de $1,760 pesos (equivalente a 15.00 UMA).

El incumplimiento prolongado duplica el castigo monetario inicial para los infractores. Los operativos de tránsito vigilarán las principales carreteras de la entidad para detectar a los automovilistas que transitan con hologramas vencidos.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Hidalgo?

El desembolso económico de los contribuyentes depende directamente de las condiciones mecánicas del motor y del tipo de certificado que asigne el personal técnico de los verificentros. Los pagos se realizan directamente en las cajas recaudadoras autorizadas de cada establecimiento.

Holograma 00: $1,371 pesos por vehículo

Holograma 0: $686 pesos por vehículo

Holograma 1 y 2: $476 pesos por vehículo

Exento: $266 pesos por vehículo

Los costos oficiales vigentes se mantienen estables durante todo el periodo. Los ciudadanos agendan su cita con anticipación para evitar aglomeraciones de última hora en las filas de atención ciudadana de los municipios.

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