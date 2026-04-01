Multarán en Puebla a todos los conductores que cometan esta infracción al llevar a sus mascotas

Llevar a una persona, mascota u objeto entre los brazos mientras se conduce en Puebla, no solo representa un riesgo, también es una infracción contemplada en el reglamento de tránsito del estado poblano.

Esta práctica, que puede parecer común en trayectos cortos, puede afectar directamente el control del vehículo y poner en peligro tanto al conductor como a terceros.

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¿Qué infracción cometes en Puebla por conducir con objetos o personas en brazos?

De acuerdo con el tabulador del Reglamento de Tránsito y Movilidad del Estado de Puebla, se establece que se incurre en falta cuando el conductor permite “intromisiones sobre el control de la dirección del vehículo”, es decir, cuando lleva entre las manos o brazos a una persona, animal u objeto que limite su capacidad de maniobra.

¿Cuál es la multa en Puebla por esta conducta?

De acuerdo con el tabulador de infracciones, esta infracción se sanciona con una multa de 10 a 15 UMA, lo que equivale aproximadamente a un rango de $1,085 a $1,628 pesos mexicanos, dependiendo del valor vigente de la UMA y la gravedad del caso.

Es ilegal viajar con tu mascota en la CMDX|Getty Images

Además de la sanción económica, este tipo de conductas puede derivar en otras faltas si se compromete la seguridad vial o se pone en riesgo a otras personas en la vía pública.

En esta misma sección se incluyen infracciones como utilizar teléfonos celulares u objetos que dificulten el manejo, así como el uso de audífonos mientras se conduce.

Todas estas faltas están agrupadas bajo el mismo criterio de riesgo, ya que comprometen la atención y el control del vehículo, y se sancionan con multas que van aproximadamente de 10 a 15 UMA, dependiendo del caso.

¿Por qué es peligroso manejar así en Puebla?

Conducir implica mantener ambas manos libres y atención total en el camino. Al llevar algo en brazos, se limita la capacidad de girar el volante, reaccionar ante frenados o esquivar obstáculos.

Por ello, autoridades recomiendan evitar este tipo de prácticas y asegurar correctamente cualquier objeto o pasajero dentro del vehículo, utilizando los sistemas adecuados de seguridad.

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