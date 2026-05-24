Luego de una intensa temporada regular del futbol mexicano y tras los cuartos y semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, este domingo 24 de mayo se definió al campeón absoluto tras el Pumas vs Cruz Azul que se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Fue el Cruz Azul de Joel Huiqui los que se terminaron por coronarse en el Clausura 2026 de la Liga MX, esto tras vencer 1-0 al Cruz Azul de Joel Huiqui en el marcador global de la gran final del futbol mexicano.

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Resumen de los primeros 45 minutos de la final Pumas vs Cruz Azul

El compromiso inició con una alta intensidad del Cruz Azul de Joel Huiqui, pues desde los primeros segundos del compromiso se hicieron con la posesión del balón llegando a provocar que el costarricense Keylor Navas evitara la caída de su marco hasta en dos ocasiones antes de los 10 minutos.

A pesar de ello y con el paso de los minutos en la cancha de Ciudad Universitaria, los dirigidos por Efraín Juárez de a poco se fueron metiendo en el partido a tal grado de igualar las papeletas en relación a la tenencia de la pelota.

Pese a la falta de oportunidades de cara al arco de Kevin Mier, Robert Morales abrió el marcador tras una serie de rebotes en el área del arquero colombiano. Con esto, los Pumas de Efraín Juárez se pusieron 1-0 en toda la serie de la final.

Resumen de los segundos 45 minutos de la final Pumas vs Cruz Azul

Para la segunda mitad el compromiso continuó con la misma tónica de la primera mitad, pues en los primeros segundos de los últimos 45 minutos del Clausura 2026 de la Liga MX el Cruz Azul de Joel Huiqui se mostró superior a los universitarios.

Fue tanto el asedio celeste en los primeros minutos de la segunda mitad, que tras una serie de rebotes en el área de Keylor Navas, los cementeros empataron el partido 1-1 tras un autogol de Duarte.

Fue en el tiempo agregado de los 90 minutos, que Rodolfo Rotondi puso el 2-1 definitivo en la cancha de CU, con lo cual lograron levantar el décimo título de liga en el futbol mexicano.

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