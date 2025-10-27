Las razones por las que ahora EUA te podrá retirar la visa sin previo aviso

Si estás por tramitar tu visa estadounidense o ya la tienes, hay información clave que debes conocer, debido a que podría tener fecha de caducidad mucho antes de lo previsto.

Por medio de un video en sus redes sociales, el embajador de EUA en México, Ronald Johnson , detalló cómo y por qué pueden cancelar este documento; no obstante, destacó que este documento migratorio es un privilegio, no un derecho.

☝️ Te aclaramos algunos puntos importantes sobre la cancelación de visas.

Motivos por los que una visa puede ser retirada

El Departamento de Estado revisa periódicamente las visas emitidas y puede cancelarlas si considera que el titular ya no cumple con los requisitos. Entre los principales motivos se encuentran:



Permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido

Participar en actividades delictivas o ilegales

Representar un riesgo para la seguridad pública

Estar involucrado en actos relacionados con terrorismo o apoyar a grupos terroristas (incluye a los grupo del crimen organizado)

Es importante destacar que estas acciones no requieren que exista una denuncia penal formal; la autoridad evalúa si mantener la visa conviene a los intereses de Estados Unidos.

Cancelación de visas: un proceso discrecional en EUA

La Embajada de Estados Unidos en México señaló que el Departamento de Estado tiene la facultad de revocar visas en cualquier momento. Esto aplica por igual para ciudadanos comunes, empresarios y funcionarios públicos —en los últimos meses muchos de éstos últimos han perdido la visa para entrar a EUA—.

El embajador recalcó que las decisiones no se hacen públicas por motivos de seguridad, sino que se notifican directamente al titular de la visa afectada.

En otras palabras, puntualizó que no hay un aviso generalizado ni explicación pública detallada; la información es privada y manejada directamente con la persona.

“Privilegio, no derecho”, recalcó el embajador estadounidense

Las autoridades enfatizan que la visa es un privilegio que puede ser retirado en cualquier momento; sin embargo, puntualizó que ésta no garantiza la entrada automática a Estados Unidos y su validez depende de cumplir con las reglas establecidas por el país.

Esto significa que incluso personas que ya hayan viajado varias veces a EUA deben cumplir constantemente con los requisitos y evitar conductas que puedan considerarse riesgosas o inapropiadas para mantener su visa activa.

¿Qué hacer si tu visa es cancelada?

Si tu visa es revocada, la opción es solicitar una nueva y pagar la tarifa correspondiente. Es recomendable mantenerse al tanto de cualquier actualización de tu estatus migratorio a través del Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC) del Departamento de Estado .

Mantener toda la documentación en regla y respetar los tiempos de estadía son medidas clave para evitar contratiempos.

