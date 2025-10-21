¿Cuánto pagas por tu carro? Pólizas de seguro aumentarán a partir de 2026

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que para el próximo 2026 el precio de las pólizas de seguro para todo tipo de usuarios aumentará de precio, esto ante el acuerdo al cual llegaron las aseguradoras y el Gobierno de México respecto a los litigios que se mantenían por motivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde hace meses.

Dentro de dichos litigios, se señaló a las aseguradoras de que cuando atendía algún tipo de siniestro, cobraban el IVA sobre las primas para después acreditar el impuesto ante el fisco como si fuera parte de sus obligaciones fiscales, esto a pesar de que talleres mecánicos, hospitales y demás atienden como tal los accidentes.

¿Por qué aumentará el precio de las pólizas de seguro en México?

El incremento al precio de las pólizas de seguro en México, se debe luego de que las autoridades tributarias determinaran que las aseguradoras no habían declarado al fisco alrededor de 175 millones de pesos por el cobro del IVA.

De acuerdo con Víctor Manuel Herrera, presidente de Estudios Económicos del IMEF, de pagarse la cantidad que se estima se le dará un fuerte golpe a la situación financiera de casi todas las aseguradoras, por lo cual “es probable” que el costo de los seguros aumente para el próximo 2026.

Ese tipo de arreglos en realidad va a afectar, sustancialmente, las finanzas de las aseguradoras en el corto plazo y el efecto es que vamos a ver que el costo de las pólizas va a subir para el cliente, porque ya no tienen el incentivo de estar acreditando el IVA de una línea de negocios a otra -señaló Víctor Manuel Herrera en conferencia virtual.

¿Cuál es el acuerdo entre las aseguradoras y el Gobierno de México?

Vale la pena señalar que desde el 2024 las autoridades de México plantearon una nueva interpretación sobre el cómo se debe acreditar el cobro del IVA por parte de las aseguradoras .

Con ello, se modificó el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para imponer que no será acreditable el cobro del IVA en la adquisición de bienes o prestaciones de servicios recibidos.

¿Cuánto cuesta una póliza de seguro estándar para auto en México?

Vale la pena mencionar que no se detalló cómo se aplicará el aumento a las pólizas de seguro, sin embargo, es importante señalar que en nuestro país estos trámites en versión “estándar” para autos ronda entre los 5 mil y los 13 mil pesos anuales, esto dependiendo de la marca y modelo del auto.

