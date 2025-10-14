Estados Unidos revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos “aliados” con el narcotráfico

De acuerdo con la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales mexicanos como parte de la lucha con el crimen organizado y los cárteles de la droga.

Según Reuters, se trata de una ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos en México.

🚨#AlertaADN



El gobierno de EE.UU. revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales mexicanos como parte de la ofensiva de ese país contra los cárteles de la droga, informó Reuters (@Reuters)



🔗: https://t.co/aj5a16XuDA pic.twitter.com/Tvn21kD0yC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estados Unidos busca presionar a México

Tres exembajadores estadounidenses señalaron a la agencia que administraciones anteriores han revocado visas de esta manera, pero no en la misma medida, lo que demuestra la disposición del presidente Donald Trump de utilizar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.

El gobierno de Trump está buscando nuevas maneras de ejercer mayor presión sobre México -declaró Tony Wayne, embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015.

¿Cómo afecta esta medida en la política mexicana?

La revocación de visas ha provocado conmoción dentro de la élite política, que viaja de manera regular a Estados Unidos. Además, marca una ampliación de la acción contra las drogas de Estados Unidos.

“EUA usará todo su poder contra los cárteles": Marco Rubio en su avión con destino a México [VIDEO] Estas declaraciones se dan en el marco del ataque de EUA en aguas del Mar Caribe, en contra de una embarcación que supuestamente partió de Venezuela con un cargamento de drogas.

¿A qué funcionarios se les retiraron las visas?

Una de las fuentes de Reuters, quien es un político mexicano de alto rango señaló que se les revocó las visas a más de 50 políticos del partido Morena, así como funcionarios de otros partidos.

Hasta el momento, solo cuatro políticos han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.

¿Por qué motivos se pueden revocar las visas?

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Reuters que “las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden revocarse en cualquier momento” por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.

Señaló que la administración Trump ha mantenido una buena relación de trabajo con el gobierno de Sheinbaum, y se espera seguir impulsando la relación bilateral en beneficio de la agenda de política exterior.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

