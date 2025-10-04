EUA ofrece dinero a niños migrantes para autodeportarse

La adminsitración del presidente Donald Trump informó que pagaría 2 mil 500 dólares a los niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen, ofreciendo un nuevo incentivo para persuadir a las personas a autodeportarse.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no detalló ni el monto exacto que recibirían los migrantes ni la fecha en que se implementaría la propuesta. Sin embargo, la agencia The Associated Press tuvo acceso a un correo electrónico enviado a albergues para migrantes, en el cual se indicaba que los menores de 14 años en adelante recibirían 2,500 dólares cada uno. A los niños se les otorgó un plazo de 24 horas para dar su respuesta.

¿Qué pasa si los niños se niegan a la autodeportación?

El comunicado enviado a los refugios por la Administración para Familias y Niños, entidad subordinada al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), no mencionaba ninguna repercusión para los menores que decidieran no aceptar la propuesta. A los directores de los refugios se les solicitó confirmar la recepción del aviso en un plazo de cuatro horas.

Cabe destacar que, incialmente, el ICE dijo que la oferta sería para jóvenes de 17 años.

“El pago para apoyar un regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud y el individuo llegue a su país de origen”, afirmó el ICE. “El acceso al apoyo financiero al regresar a casa ayudaría si eligen esa opción”.

El gobierno también ha propuesto un pago de mil dólares a los adultos que decidan salir del país de manera voluntaria.

Activistas señalaron que esta cantidad significativa podría influir negativamente en la capacidad de los niños para tomar decisiones bien fundamentadas.

“Para un niño, 2 mil 500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso podría hacer que sea muy, muy difícil para ellos sopesar con precisión los riesgos a largo plazo de tomar la salida voluntaria frente a intentar quedarse en Estados Unidos y pasar por el proceso judicial de inmigración para obtener el alivio al que podrían tener derecho legalmente”, indicó Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil.

