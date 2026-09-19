Si algo tiene la CDMX es que siempre hay un plan, y hoy sábado 19 de septiembre no es la excepción; así que si ya estás pensando qué hacer cuando llegue la noche, la ciudad tiene varias opciones para salir, escuchar música en vivo y olvidarte un rato de la rutina.

Esta vez hay de todo un poco: corridos tumbados, rock, cumbia, música urbana y sonidos alternativos estarán sonando en distintos escenarios de la capital; así como actividades que no requieren de gastarte media quincena; así que prepara la cartera, arma el grupo de WhatsApp, que aquí en adn noticias te contamos qué hacer en la CDMX hoy 19 de septiembre.

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¿Qué conciertos habrá en CDMX el sábado 19 de septiembre?

Este sábado hay varias opciones para armar plan musical sin salir de la ciudad. Los conciertos programados incluyen:

• Son Rompe Pera

• Bengala

• Natanael Cano

• Lykke Li

• Micro TDH

La cartelera reúne propuestas bastante diferentes entre sí, así que el verdadero problema será decidir a cuál sí vas y cuál tendrás que dejar para otra ocasión.

Son Rompe Pera

La fiesta comienza con Son Rompe Pera, agrupación mexicana que llevará su mezcla de cumbia, marimba, punk y ska al Teatro Metropólitan.

El concierto está programado para el sábado 19 de septiembre a las 20:30 horas.

Bengala celebra 20 años

El rock alternativo también tendrá su espacio con Bengala, que continúa con la celebración por sus 20 años de trayectoria en el Lunario del Auditorio Nacional.

La presentación de este sábado está programada para las 20:00 horas.

Natanael Cano

Si lo tuyo son los corridos tumbados, Natanael Cano tiene una cita grande en el Estadio GNP Seguros.

El cantante se presenta este sábado 19 de septiembre como parte de su Vol. 1 Tour, con show programado a las 21:00 horas.

Lykke Li

Para quienes prefieren una propuesta más alternativa, Lykke Li se presenta este sábado en el Circo Volador.

La cantante sueca forma parte de la cartelera del recinto para el 19 de septiembre, una fecha que también aparece dentro de las agendas de conciertos de septiembre en CDMX.

Micro TDH

Y para cerrar la lista está Micro TDH, quien llega a La Maraka con su Segundo Acto Tour.

El recinto señala que el acceso comienza a las 20:00 horas y el show está previsto para las 21:30 horas. Además, el evento es únicamente para mayores de edad.

¿Habrá actividades GRATIS hoy sábado 19 de septiembre en la CDMX?

Y porque no todo en esta vida tiene que salir de la cartera, este sábado 19 de septiembre también hay actividades gratuitas en distintos puntos de la CDMX

Feria del Jitomate en Los Pinos

Este sábado puedes darte una vuelta por la Feria del Jitomate, que se realiza en Los Pinos de 10:00 a 17:00 horas. Habrá comida, productos y actividades relacionadas con este ingrediente.

Entrada: gratis.

Festival Oaxaqueñísimos

Si lo tuyo es comer rico y conocer propuestas culturales, el Festival Oaxaqueñísimos reúne gastronomía, artesanías, música y diferentes expresiones de Oaxaca.

Entrada: libre.

Actividades en el Museo Vivo del Muralismo

En el Museo Vivo del Muralismo, ubicado en Argentina 28, Centro Histórico, habrá talleres y actividades especiales por el aniversario del recinto.

Entrada: gratuita.

México: tierra de fósiles

Para un plan diferente, el Bosque de Tlalpan tendrá la exposición México: tierra de fósiles, con horario de 10:00 a 15:00 horas.

Lo mejor: no necesitas registro previo y la entrada es gratuita.

Así que ya tienes opciones para todos los gustos: comer, conocer, caminar, aprender o simplemente salir a darte una vuelta sin gastar en boleto.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy sábado 19 de septiembre?

Aquí viene el clásico consejo de madre, checa el clima antes de salir de casa, ya que este sábado se espera una jornada con condiciones variables en la CDMX, así que, si tu plan incluye caminar, hacer fila o pasar varias horas afuera, más vale ir preparada.

Un paraguas o impermeable en la bolsa puede ser ese accesorio que no pensabas usar, pero que después vas a agradecer muchísimo.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex hoy sábado 19 de septiembre?

Y si además piensas moverte en coche, todavía falta una última cosa por revisar, el Hoy No Circula, este sábado 19 de septiembre la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos con holograma 2 no pueden circular, mientras que los de holograma 1 con placas terminadas en número impar también tendrán que quedarse en casa:

1, 3, 5, 7 y 9.

Así que ya sabes: si quieres salir este sábado sin hacer llorar a la cartera, opciones hay de sobra, solo elige tu plan, arma el outfit y lánzate a descubrir qué tiene preparado la CDMX. Porque quedarse encerrada también es válido.

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