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La Mancha llega al Cenart con un estilo de jazz muy mexicano

El ensamble acústico cautivará a los amantes de la música mexicana y el jazz en la Sala Bls Galindo

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El cuarteto México-francés La Mancha se presentará el próximo 19 de septiembre de 2026 con un esperado concierto titulado “Jazz Manouche a la Mexicana”, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la prestigiosa Sala Blas Galindo.

Y es que después de tener un gran triunfo durante sus presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Festival de Ejazz Puebla y el Festival Internacional de Jazz de Irapuato, ahora el ensamble acústico busca cautivar con una propuesta fresca y original de la música actual a los amantes de la música.

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¿Quiénes integran La Mancha?

  • Clara Sinou: fundadora, voz y violín
  • Héctor Luna: guitarra
  • Alex Daniels: acordeón
  • Leo Cortés: contrabajo

¿Qué canciones interpretará La Mancha?

  • Sombras nada más
  • Luz de Luna/Danube
  • El Ausente
  • Yo vendo unos ojos negros
  • Playa Sola
  • Amor de mis amores
La Mancha (RP La Mancha)

Su estilo musical enlaza la improvisación del jazz gitano con géneros como el huapango, el son y la cumbia con el objetivo de crear un puente sonoro entre culturas.

¿Dónde comprar y precio de los boletos?

Los boletos se pueden adquirir en taquillas del Cenart, así como en la plataforma oficial, y tienen un costo de 250 pesos en el recinto o de 292, a través de la web.

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