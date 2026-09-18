La Mancha llega al Cenart con un estilo de jazz muy mexicano

El cuarteto México-francés La Mancha se presentará el próximo 19 de septiembre de 2026 con un esperado concierto titulado “Jazz Manouche a la Mexicana”, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la prestigiosa Sala Blas Galindo.
Y es que después de tener un gran triunfo durante sus presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Festival de Ejazz Puebla y el Festival Internacional de Jazz de Irapuato, ahora el ensamble acústico busca cautivar con una propuesta fresca y original de la música actual a los amantes de la música.
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¿Quiénes integran La Mancha?
- Clara Sinou: fundadora, voz y violín
- Héctor Luna: guitarra
- Alex Daniels: acordeón
- Leo Cortés: contrabajo
¿Qué canciones interpretará La Mancha?
- Sombras nada más
- Luz de Luna/Danube
- El Ausente
- Yo vendo unos ojos negros
- Playa Sola
- Amor de mis amores
Su estilo musical enlaza la improvisación del jazz gitano con géneros como el huapango, el son y la cumbia con el objetivo de crear un puente sonoro entre culturas.
¿Dónde comprar y precio de los boletos?
Los boletos se pueden adquirir en taquillas del Cenart, así como en la plataforma oficial, y tienen un costo de 250 pesos en el recinto o de 292, a través de la web.
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