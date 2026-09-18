La Mancha llega al Cenart con un estilo de jazz muy mexicano

El cuarteto México-francés La Mancha se presentará el próximo 19 de septiembre de 2026 con un esperado concierto titulado “Jazz Manouche a la Mexicana”, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la prestigiosa Sala Blas Galindo.

Y es que después de tener un gran triunfo durante sus presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Festival de Ejazz Puebla y el Festival Internacional de Jazz de Irapuato, ahora el ensamble acústico busca cautivar con una propuesta fresca y original de la música actual a los amantes de la música.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes integran La Mancha?

Clara Sinou: fundadora, voz y violín

Héctor Luna: guitarra

Alex Daniels: acordeón

Leo Cortés: contrabajo

¿Qué canciones interpretará La Mancha?

Sombras nada más

Luz de Luna/Danube

El Ausente

Yo vendo unos ojos negros

Playa Sola

Amor de mis amores

La Mancha (RP La Mancha)

Su estilo musical enlaza la improvisación del jazz gitano con géneros como el huapango, el son y la cumbia con el objetivo de crear un puente sonoro entre culturas.

¿Dónde comprar y precio de los boletos?

Los boletos se pueden adquirir en taquillas del Cenart, así como en la plataforma oficial, y tienen un costo de 250 pesos en el recinto o de 292, a través de la web.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.