A sacar los prohibidos, la Noche de Museos en CDMX tendrá cumbia gratis

El último miércoles de cada mes se lleva a cabo la Noche de Museos y esta vez habrá un gran concierto de cumbia que no te puedes perder si te gusta el bailongo, y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo será el concierto de cumbia en la Noche de Museos?

La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta ofrecerá un concierto gratuito el miércoles 30 de septiembre a las 19:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares ubicado en Avenida Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán.

La entrada es libre pero el cupo es limitado a 300 personas por lo que se recomienda a los interesados llegar con tiempo.

¿Cómo llegar al Museo Nacional de Culturas Populares?

La forma más sencilla de llegar al recinto es en transporte público, se encuentra a pocos minutos a pie de la Plaza Hidalgo. La estación más cercana es General Anaya de la Línea 2 del Metro o la estación Coyoacán de la Línea 3.

¿Quién es la Guadalupe Cumbia Orquesta?

Es uno de los grupos de cumbia más conocidos en la CDMX y hace referencia al Guadalupe-Reyes, un periodo festivo del 12 de diciembre al 6 de enero.

La cumbia llegó a México en la década de 1940 cuando el músico colombiano Luis Carlos Meyer grabó la primera cumbia fuera de Colombia y a partir de esa fusión inicial con ritmos cubanos el género encontró en México un terreno fértil para expandirse y transformarse.

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