Resultados del Sorteo Especial 316 hoy 18 de septiembre 2026

¿Compraste un cachito y ya estás esperando saber si esta vez la suerte estuvo de tu lado? Este viernes 18 de septiembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, y los ojos están puestos en los números que podrían cambiarle el día o hasta la vida a más de un jugador.

El Sorteo Especial 316 ya comenzó, así que aquí te iremos contando los resultados conforme se den a conocer. ¿Será tu número el que aparezca entre los ganadores?

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¿A qué hora es el Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional se realiza este viernes 18 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas.

Durante el sorteo se darán a conocer los números ganadores de los diferentes premios, incluido el premio mayor.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 316?

Para este sorteo, la bolsa del premio mayor es de 27 millones de pesos en dos series, por lo que la expectativa entre quienes compraron un cachito es alta.

Los premios se distribuyen de acuerdo con el número ganador y la serie correspondiente.

Resultados de la Lotería Nacional hoy 18 de septiembre 2026

El Sorteo Especial 316 se encuentra en desarrollo y los resultados se irán dando a conocer conforme avance.

Números ganadores del Sorteo Especial 316 de este día:

El número 02614 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos.

El número 44149 obtiene premio de 3,000,00.00 pesos.

El número 22445 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 16498 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 35178 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 18600 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 07673 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 36068 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 15267 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 08928 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 29180 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 12476 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 29274 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 03071 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 50648 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 19147 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 41952 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 45989 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 42316 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 08022 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

Si compraste un cachito para este sorteo, revisa con cuidado tu número y serie para saber si la suerte estuvo de tu lado.

🔴 #EnVivo | Ya comenzó el #SorteoEspecial No. 316, alusivo al Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre.



¡Únete y que la suerte esté contigo! 🤞https://t.co/83iiBEHvVP — Lotería Nacional (@lotenal) September 19, 2026

¿Cómo saber si mi cachito de Lotería Nacional ganó?

Para saber si tu boleto resultó ganador, debes comparar el número de tu cachito con los resultados oficiales del Sorteo Especial 316.

También es importante revisar la serie y el tipo de premio correspondiente, ya que no todos los números ganadores reciben la misma cantidad.

Si tu número aparece entre los premiados, conserva tu cachito en buen estado y sigue las indicaciones oficiales de la Lotería Nacional para realizar el cobro.

¿Dónde consultar los resultados de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde se publica la lista correspondiente a cada sorteo y por supuesto, aquí en adn noticias, tu sitio de confianza.

Si estás esperando saber si ganaste, guarda tu cachito hasta comprobar los resultados oficiales, a veces la suerte puede estar escondida en ese papelito que ya estabas a punto de guardar en el cajón.

Y ahora viene la parte más emocionante: sacar el cachito, revisar los números y cruzar los dedos. Si compraste uno para el Sorteo Especial 316, no lo guardes tan rápido en el cajón, porque nunca se sabe cuándo la suerte decide tocar a la puerta.

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