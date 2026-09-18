Si alguna vez viste El Laberinto del Fauno y todavía te acuerdas del Fauno, Ofelia o de esa criatura que nos dejó con pesadillas, tenemos noticias para ti: esta historia está a punto de volver a la pantalla grande.

Y sí, leíste bien, la película de Guillermo del Toro que marcó a toda una generación prepara su regreso a los cines, así que es momento de desempolvar los recuerdos y volver a meternos en ese mundo donde la fantasía y lo oscuro van de la mano.

Pero, ¿qué trae este regreso y cuándo podremos volver a entrar al laberinto? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Cuándo regresa El Laberinto del Fauno a los cines de México?

Ve preparando la agenda porque El Laberinto del Fauno regresará a los cines de México el 15 de octubre de 2026, como parte de la celebración por el 20 aniversario de la película.

El reestreno llegará a salas seleccionadas de Cinépolis, dentro de la programación de Cinépolis +QUE CINE, y tendrá dos versiones especiales para volver a disfrutar la cinta.

Una será en 2D restaurada en 4K y la otra llegará en 3D, por lo que quienes ya conocen la historia podrán verla de una manera bastante diferente a aquella primera función de 2006.

¿Qué tiene de especial el regreso de El Laberinto del Fauno?

La cinta tendrá una nueva restauración en 4K, mientras que la versión 3D fue trabajada cuadro por cuadro por un equipo de artistas especializados; ambos procesos fueron supervisados por Guillermo del Toro.

Además, la película contará con una nueva mezcla de sonido pensada para los sistemas actuales de exhibición; también hay otro detalle que seguramente les va a interesar a los fans ya que se señala que la restauración y conversión fueron realizadas sin utilizar inteligencia artificial.

Así que sí, podremos volver a ver los escenarios, criaturas y detalles visuales creados por Del Toro con una imagen mucho más cuidada.

¿De qué trata El Laberinto del Fauno?

La historia nos lleva hasta España en 1944, en los años posteriores a la Guerra Civil Española y bajo el régimen de Francisco Franco.

Ahí conocemos a Ofelia, una niña que llega junto con su madre a un destacamento militar comandado por el capitán Vidal, su padrastro.

Mientras la realidad que la rodea está marcada por la violencia y la guerra, Ofelia descubre un antiguo laberinto en el que conoce a una misteriosa criatura: el Fauno.

El ser fantástico le revela que podría tratarse de una princesa perdida de un reino subterráneo y le encomienda tres pruebas para demostrar su verdadera identidad.

A partir de ahí, la película comienza a jugar con dos mundos que parecen completamente distintos, pero que poco a poco terminan mezclándose.

Y justo ahí está una de las cosas que hicieron tan especial a la película; nunca es tan sencillo saber dónde termina la fantasía y dónde comienza la realidad.

¿Quiénes actúan en El Laberinto del Fauno?

La película está protagonizada por Ivana Baquero, quien interpreta a Ofelia.

El reparto también incluye a Sergi López como el capitán Vidal, Ariadna Gil como Carmen, Maribel Verdú como Mercedes y Doug Jones, quien interpreta al Fauno y a una de las criaturas más aterradoras de la cinta.

El diseño de las criaturas, los escenarios, el maquillaje y los efectos prácticos se convirtieron en una parte fundamental de la identidad visual de la película.

Y sí, hay una criatura que probablemente todavía recuerdas, aunque hayan pasado 20 años, el “Hombre Pálido”.

Así que ya sabes, en octubre tenemos una cita en el cine para reencontrarnos con El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro y, por supuesto, con esa criatura que hizo que más de uno aprendiera a no confiar en una mesa llena de comida.

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