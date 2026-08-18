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Sam Smith llega con su gira To Be Free Tour a la CDMX este 18 de agosto; sede y horarios

¡La CDMX no descansa! También en martes hay opciones para divertirte después del trabajo.

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Escrito por: Tania Itzel Vargas

Sam Smith ya está listo para reencontrarse con sus fans en México este martes 18 de agosto. El cantante británico dará el segundo concierto de su residencia en la CDMX que promete ser de los eventos más memorables de agosto 2026.

Si buscas qué hacer en la CDMX este martes 18 de agosto, te contamos que la capital mexicana cuenta con muchas más opciones disponibles.

¿Dónde se presenta Sam Smith en la CDMX?

El concierto de Sam Smith en la CDMX este 18 de agosto será en el Auditorio Nacional, un recinto icónico que es una parada obligada para artistas nacionales e internacionales. Si estabas pensando en ir al concierto, te contamos que aún hay boletos disponibles.

  • Sede: Auditorio Nacional
  • Fecha: 18, 20 y 21 de agosto
  • Horario: A las 21:00 horas.

ENLACE de compra de boletos para el concierto de Sam Smith.

Paty Cantú y el setlist del concierto de Sam Smith

Sam Smith anunció que la cantante mexicana Paty Cantú será la encargada de abrir sus cuatro conciertos en la CDMX. Una fabulosa noticia si eres fan de ambos artistas. En su gira To Be Free Tour, se espera que el famoso interprete los éxitos que han marcado su carrera. Aquí te dejamos el setlist:

  • I’m Not the Only One
  • My Guy
  • Too Good at Goodbyes
  • Moondance
  • A Little Respect
  • Dancing With a Stranger
  • Promises
  • Ain’t Nobody
  • I’m Not Here to Make Friends
  • You Make Me Feel (Mighty Real)
  • Angel From Montgomery
  • Like I Can
  • When He’s Gone
  • HIM
  • Unholy
  • Stay With Me
  • Hold On

Cartelera de teatro hoy 18 de agosto

Pero, si lo tuyo no son los conciertos, te contamos que en la CDMX hay una amplia oferta de obras de teatro ideales para todos los gustos. Estas son las puestas en escena en cartelera este martes 18 de agosto:

  • Papá por siempre: Centro Cultural Teatro I
  • Esquizofrenia: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
  • Ride The Cyclone El Musical: Teatro Xola Julio Prieto
  • Te quiero hasta la luna: Foro Lucerna
  • Las Heridas del Viento: Teatro Milán

ENLACE de compra de boletos.

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