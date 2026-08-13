Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Enjambre; Esta es la cartelera oficial del Tecate Comuna 2026

Si tu playlist todavía tiene guitarras, rolitas para cantar a gritos y una buena dosis de rock, tenemos buenas noticias: el Tecate Comuna 2026 ya tiene cartel oficial y viene con nombres que van a hacer que más de uno empiece a hacer cuentas para ver si todavía alcanza para el boleto.

Así que, si este año quieres lanzarte por primera vez o ya eres cliente frecuente del festival, aquí te contamos qué artistas estarán en el Tecate Comuna 2026, cuándo será, dónde se realizará y cuándo comienza la venta de boletos.

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¿Cuándo es el Tecate Comuna 2026?

El Tecate Comuna 2026 se realizará el próximo sábado 28 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla.

La cita arrancará desde las 12:00 horas y reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales en una jornada cargada de rock, indie, pop, ska y sonidos alternativos.

Cartel completo del Tecate Comuna 2026

Después de semanas de especulación, el lineup del Tecate Comuna 2026 finalmente se reveló este jueves 13 de agosto y sí, el cartel viene bastante cargadito, ¿lo podrás soportar?

Estos son todos los artistas confirmados:

• Caifanes

• The Flaming Lips

• The Mars Volta

• Babasónicos

• Enjambre

• José Madero

• Los Auténticos Decadentes

• Los Caligaris

• LP

• NSQK

• Caloncho

• Camilo Séptimo

• Cuarteto de Nos

• División Minúscula

• DLD

• Little Jesus

• Los Cafres

• Love of Lesbian

• Moenia

• Porter

• Big Sempa

• Bruses

• Dorian

• Kakkmaddafakka

• La Bande-Son Imaginaire

• La Bomba de Tiempo

• Leo Rizzi

• Los Estrambóticos

• Nasa Histoires

• Santa Sabina

• Veintiuno

¿Cuándo comienza la venta de boletos del Tecate Comuna 2026?

Ahora viene la parte que puede hacer sudar un poquito más que estar frente al escenario: los boletos.

La preventa Citibanamex del Tecate Comuna 2026 comenzará el martes 18 de agosto a las 10:00 horas, a través de eTicket; de acuerdo con la información difundida con el cartel oficial, durante esta etapa estará disponible la opción de tres meses sin intereses para tarjetahabientes Citibanamex.

La venta general comenzará el miércoles 19 de agosto a las 10:00 horas, también mediante eTicket.

¿Qué tipos de boletos habrá para el Tecate Comuna 2026?

Para esta edición habrá tres modalidades de acceso: General, Comfort Pass y VIP.

Boleto General

Es la opción para quienes van principalmente por la música y quieren disfrutar de los escenarios y las zonas comunes del festival.

Incluye acceso al evento, entrada a los escenarios, sanitarios generales, zona de food trucks y actividades dentro del recinto.

Comfort Pass

Si prefieres evitar un poquito el caos de las filas, esta modalidad agrega algunos beneficios al acceso General, entre ellos carriles preferentes de entrada y sanitarios privados.

VIP

Aquí ya entramos en modo “yo sí quiero estar cómodo”, pues el acceso VIP contempla beneficios como entrada preferente, zona exclusiva con sombra, pit lateral frente al escenario principal, área de mesas, food trucks exclusivos y baños VIP.

Los precios pueden cambiar conforme avancen las fases de venta, por lo que conviene revisar el monto vigente directamente en la plataforma de eTicket al momento de comprar.

¿Dónde será el Tecate Comuna 2026?

El festival tendrá como sede nuevamente el Foro Cholula, Puebla, donde se realizará la jornada musical del 28 de noviembre.

Así que ya está todo sobre la mesa: cartel completo, fecha, sede y venta de boletos; ahora solo falta decidir algo mucho más complicado: qué banda vas a ver primero cuando llegue el momento y cómo vas a hacer para no quedarte sin voz a mitad del festival.

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