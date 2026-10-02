Si tenías pensado escaparte este fin de semana a unas aguas termales en Hidalgo, aguas con el plan, porque uno de los lugares más conocidos de la zona acaba de cerrar y, por ahora, no hay fecha para volver a recibir visitantes.

Se trata de El Géiser de Tecozautla, que suspendió sus actividades de manera indefinida y ya provocó preguntas entre quienes tenían planeada una visita. Pero, ¿qué pasó con el géiser y por qué cerraron el balneario? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿Por qué cerró El Géiser de Tecozautla?

El balneario ubicado en Uxdejhé, Tecozautla, informó que suspendió sus actividades por tiempo indefinido debido a “causas de fuerza mayor”.

De acuerdo con la administración, durante este periodo se realizarán trabajos de mantenimiento y corrección operativa en las instalaciones, aunque hasta ahora no se han detallado públicamente las labores que se llevarán a cabo.

El cierre tampoco ocurrió de un día para otro, el 27 de septiembre se había anunciado una suspensión temporal por trabajos de mantenimiento correctivo, pero el 29 de septiembre se informó que las actividades quedarían suspendidas hasta nuevo aviso.

¿El Géiser de Tecozautla está cerrado por falta de agua termal?

Después del anuncio del cierre, comenzaron a circular versiones entre habitantes y usuarios de redes sociales sobre una posible disminución en la presión del géiser, lo que presuntamente habría reducido el flujo de agua termal hacia algunas áreas del complejo.

Pero ojo: esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pues hasta el momento, la administración únicamente ha señalado que el cierre responde a causas de fuerza mayor y que se realizarán trabajos de mantenimiento y corrección operativa.

Tampoco existe información oficial que permita afirmar que el géiser haya dejado de funcionar definitivamente.

¿Cuándo volverá a abrir El Géiser de Tecozautla?

Por el momento, no hay una fecha oficial de reapertura, la administración pidió a quienes tenían pensado visitar el lugar mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el regreso de las actividades.

Así que si tenías una escapada planeada para este fin de semana, mejor no te lances todavía: hasta que exista un nuevo aviso, las instalaciones permanecen cerradas.

¿Qué es El Géiser de Tecozautla?

El Géiser es un complejo turístico ubicado en Uxdejhé, municipio de Tecozautla, Hidalgo, conocido por sus aguas termales y por el respiradero volcánico del que emanan vapor y agua termal.

Estos elementos forman parte de los principales atractivos del lugar y de las actividades que ofrece el complejo a sus visitantes.

Así que toca esperar el próximo aviso oficial para saber qué pasa con El Géiser de Tecozautla y cuándo volverá a abrir el famoso balneario de aguas termales en Hidalgo.

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