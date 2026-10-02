¿Tienes el cabello largo y llevas meses pensando en cortarlo? Tal vez este sea el momento de hacerlo, pero con un pequeño giro: en CDMX hay una iniciativa que busca convertir esos centímetros de cabello en una ayuda para quienes enfrentan el cáncer de mama.

Se trata del Trenzatón 2026, una jornada de donación de cabello en Coyoacán que llega justo en el marco del mes de concientización sobre esta enfermedad, pero, ¿cómo puedes participar y qué necesitas para donar tu cabello? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿Cuándo y dónde será en Trenzaton 2026 en CDMX?

El Trenzatón 2026 se realizará este sábado 3 de octubre a las 16:00 horas en Coyoacán, como parte de las actividades relacionadas con la concientización sobre el cáncer de mama.

Además de la posibilidad de sumarte a esta iniciativa, el evento contará con música folclórica en vivo, así que la jornada también tendrá un ambiente cultural para quienes decidan participar.

¿Cómo puedo donar mi cabello en el Trenzatón 2026?

Si estás pensando en hacerte un cambio de look y quieres aprovechar para donar tu cabello, hay un requisito que debes tomar en cuenta antes de llegar.

La trenza debe medir entre 25 y 30 centímetros, además de estar limpia, seca y sin decolorar, así que antes de agarrar las tijeras, revisa bien el largo para asegurarte de cumplir con la medida solicitada.

La recomendación es preparar el cabello desde antes y llevarlo en una trenza que pueda ser entregada para la iniciativa.

Tu corte de cabello puede convertirse en una ayuda

Donar cabello puede parecer un cambio pequeño, pero la intención detrás del Trenzatón 2026 es darle un nuevo propósito a algo que muchas personas simplemente terminarían tirando después de cortarlo.

En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, este tipo de iniciativas buscan reunir cabello que pueda utilizarse para la elaboración de pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

Por eso, si llevas tiempo diciendo “ya me quiero cortar el cabello”, quizá esta vez esos centímetros puedan tener un significado distinto.

Si estabas buscando dónde donar cabello en CDMX, el Trenzatón 2026 en Coyoacán puede ser una forma de darle un nuevo propósito a ese cambio de look. Solo recuerda revisar que tu trenza cumpla con los requisitos antes de participar.

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