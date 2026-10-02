Si creciste viendo Los Expedientes Secretos X, prepárate porque los casos paranormales están de regreso y esta vez vienen con un nuevo equipo.

La famosa serie de los 90 tendrá un reboot de la mano de Ryan Coogler, director de Sinners, y ya hay varios nombres que comenzaron a llamar la atención.

El proyecto todavía guarda varios misterios, pero poco a poco se han revelado detalles sobre su historia, protagonistas y lo que podemos esperar de esta nueva versión. ¿De qué tratará el reboot de Los Expedientes Secretos X y cuándo se estrena? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿De qué tratará el reboot de Los Expedientes Secretos X?

La nueva versión seguirá a dos agentes del FBI, interpretados por Danielle Deadwyler y Himesh Patel, quienes son muy diferentes entre sí, pero terminan formando una alianza después de ser asignados a una división que llevaba mucho tiempo cerrada y que se dedicaba a investigar fenómenos inexplicables.

Y aquí está uno de los cambios importantes: estos personajes no serán una nueva versión de Mulder y Scully.

Coogler está creando una nueva pareja de agentes para esta historia, aunque mantiene uno de los elementos más reconocibles de la franquicia: investigar casos que se salen por completo de lo que conocemos como normal.

¿Quiénes protagonizan el reboot de Los Expedientes Secretos X?

La nueva dupla estará formada por Danielle Deadwyler y Himesh Patel.

Deadwyler, conocida por películas como Till, fue la primera protagonista anunciada para el proyecto, posteriormente se confirmó la incorporación de Patel, quien ya había trabajado con ella en Station Eleven.

Ryan Coogler será una pieza central del proyecto: está a cargo del guion y la dirección del piloto, además de participar como productor ejecutivo, Jennifer Yale será la showrunner.

El reparto del reboot viene bastante pesado

Si los protagonistas no fueran suficiente para llamar la atención, el proyecto también sumó varios actores para papeles de invitados.

Entre los nombres confirmados están Steve Buscemi, Amy Madigan, Ben Foster, Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand y Sofia Grace Clifton.

Por ahora, los detalles sobre los personajes que interpretarán estos actores no han sido revelados, así que cualquier teoría sobre quién será alienígena, investigador, villano o víctima pertenece todavía al terreno de la especulación.

¿Regresarán Mulder y Scully?

Aquí viene una de las preguntas que más tienen en la cabeza los fans, Gillian Anderson y David Duchovny no están confirmados como parte del reparto del reboot, sin embargo, eso no significa que la puerta esté completamente cerrada.

Coogler ha contado que habló con Anderson sobre el proyecto y la actriz incluso ha mostrado una postura positiva hacia la nueva versión.

En marzo de 2026, Anderson dijo que había tenido conversaciones con el director y que el guion del piloto le parecía muy bueno.

En el caso de Duchovny, el actor también ha hablado con Coogler, aunque hasta ahora no existe una confirmación concreta de que vaya a aparecer en la nueva producción.

Ryan Coogler quiere que el reboot dé miedo

El director no solamente busca recuperar el concepto de la serie; también ha adelantado que quiere que algunos episodios sean realmente aterradores.

Coogler es fan de la producción original y ha contado que la veía con su mamá; también ha señalado que quiere hacer una versión que funcione tanto para quienes crecieron con Los Expedientes Secretos X como para quienes nunca han visto la serie.

Y considerando que viene de dirigir Sinners, una película de terror que le dio bastante espacio para jugar con el género, el regreso de los fenómenos paranormales podría venir con una dosis importante de oscuridad.

¿Cuándo se estrena el reboot de Los Expedientes Secretos X?

Aquí toca bajar un poquito la emoción y es que, todavía no hay fecha de estreno confirmada, si bien, Hulu dio luz verde inicialmente a la realización de un piloto, y el episodio ya fue filmado, sin embargo, hasta la información disponible en 2026, no existe una confirmación de que el proyecto haya recibido una orden oficial para convertirse en una serie completa.

Así que sí, Los Expedientes Secretos X están intentando abrir nuevamente sus archivos, pero todavía falta que Hulu decida si este nuevo caso merece convertirse en una serie completa. Y mientras tanto, los fans tendrán que seguir esperando para saber si Mulder y Scully vuelven a cruzarse con lo paranormal.

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