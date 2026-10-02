Si te gusta correr y buscas un plan diferente, la Carrera del Bosque 2026 llegará al Bosque de Chapultepec con una edición nocturna la cual tendrá un propósito de conservación.

Parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado a la rehabilitación del Orquideario del Jardín Botánico de Chapultepec, donde se conservan especies de orquídeas mexicanas.

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¿Cuándo será la Carrera del Bosque 2026?

La carrera se realizará la noche del sábado 21 de noviembre de 2026 en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos:

6 kilómetros

11 kilómetros

La ruta de 6K tendrá como punto de salida la Gran Avenida y pasará por la Calzada del Rey, la avenida Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y el Castillo de Chapultepec.

Por su parte, el recorrido de 11K contempla otros puntos del bosque, entre ellos el Complejo Cultural Los Pinos y Aztlán, además de distintos senderos y zonas arboladas.

Cuando cae la noche, comienza otro recorrido



Prepárate para correr entre árboles, senderos y luces en la Carrera del Bosque 2026



🏃‍♀️ 6K / 11K

📍 Bosque de Chapultepec



Inscríbete a partir de este viernes 2 de octubre a través de @asdeporte y en su app.



Vive el Bosque de noche pic.twitter.com/Vq6iovdBHA — Bosque De Chapultepec (@ChapultepecCDMX) September 29, 2026

¿Cuánto cuesta y cómo inscribirse a la Carrera del Bosque?

Las inscripciones estarán disponibles a partir de este viernes 2 de octubre a través de la plataforma y aplicación de Asdeporte. El costo de participación será de 750 pesos y podrán registrarse personas a partir de los 15 años.

Uno de los objetivos de la competencia es contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chapultepec. En concreto, de las especias de orquídeas mexicanas en el Jardín Botánico.

Así que sí: es una carrera nocturna, pero con el plus de que cada inscripción también aporta a un proyecto de conservación dentro de uno de los espacios verdes más importantes de la CDMX.

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