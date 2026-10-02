Los fanáticos de My Hero Academia podrán celebrar los 10 años del anime con una experiencia musical en vivo que llegará a la Ciudad de México en 2027.

My Hero Academia in Concert World Tour combinará la interpretación de la banda sonora de la serie con una pantalla gigante que proyectará escenas de la historia de Deku y otros personajes. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos cuándo y dónde se realizará este concierto.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de My Hero Academia?

El concierto de My Hero Academia se realizará el sábado 6 de febrero de 2027 a las 7:00 pm en el Pepsi Center, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

La propuesta forma parte de una gira internacional creada para conmemorar el décimo aniversario de la adaptación animada de My Hero Academia, cuyo estreno ocurrió en 2016.

Durante la presentación, una orquesta interpretará en vivo composiciones de Yuki Hayashi, responsable de la música original del anime, mientras una pantalla de gran formato mostrará escenas de la serie.

El espectáculo recorrerá distintos momentos de la historia a través de sus imágenes y música, desde los primeros pasos de Izuku Midoriya hasta algunas de las batallas que marcaron el desarrollo de la serie.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de My Hero Academia?

La venta general comenzó el 30 de septiembre mediante Ticketmaster. Los precios publicados por localidad son:

Platino y Lounge: 2 mil 400 pesos

Sección A: 2 mil pesos

Box Inferior: 2 mil pesos

Box Superior: mil 800 pesos

Sección B: mil 500 pesos

Sección BB: mil 200 pesos

Sección C: 800 pesos

Personas con discapacidad: 800 pesos

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