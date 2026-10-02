Un creador de contenido reveló el desagradable encuentro que tuvo con un extranjero en plena CDMX, quién le hizo un absurdo reclamo al influencer, dejando a más de uno con el coraje atorado.

La discusión quedó grabada y bastaron unos cuantos segundos para que la discusión se calentara. ¿Qué fue lo que le molestó tanto al hombre y por qué terminó metiendo al inglés en la conversación? Aquí en adn Noticias te contamos el chisme completo.

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Un extranjero confrontó a un creador por hablar español en CDMX

La polémica comenzó, luego de que un creador de contenidos conocido como “Costa” se encontraba grabando para su canal de YouTube en las inmediaciones de avenida Presidente Masaryk, en Polanco, CDMX.

De acuerdo con el video, un hombre extranjero que estaba cerca, le pidió de forma déspota que se callara, ya que, de acuerdo con él, el creador de contenidos estaba haciendo mucho ruido.

“Te puedes callar?… Estás gritando como un loco, cállate, por favor”, se escucha decir al sujeto.

Tras este reclamo, el creador de contenidos respondió que no estaba hablando él y no lo estaba molestando, posteriormente Costa volteó la cámara para grabar al extranjero quien enojado amenazó con llamar a la policía.

Luego de un intercambio de palabras, el extranjero se atrevió a pedirle al influencer que no sabía español, que no entendía y que en Polanco se habla únicamente inglés.

“No, no español, no entiendo una mier**. Estamos en Polanco, habla inglés”, reclamó.

A ver, ¿cómo que estamos en Polanco y por eso se habla inglés? El creador le respondió que estaban en México y que, si alguien visita el país, debería aprender aunque sea algunas palabras en español.

“Si vas a venir a México tienes que hablar un poquito de español”.

Extranjeros discriminan a mexicanos en México

Lamentablemente esta no es la primera vez que un conflicto con extranjeros causa indignación en México.

En 2025, por ejemplo, el caso de “Lady Racista”, una mujer argentina captada insultando a un policía de tránsito en la colonia Condesa, generó una fuerte conversación sobre racismo y discriminación contra mexicanos.

También existe un caso documentado en un Diario de los Debates de la Cámara de Diputados: en 2023, en la colonia Condesa, una mujer mexicana reclamó a una estadounidense que llevara a sus perros con correa.

La discusión escaló y la mexicana le cuestionó que hablara en inglés, mientras señalaba que algunos estadounidenses en esa zona se sentían protegidos o con influencia.

El video del extranjero en Polanco rápidamente se volvió viral en CDMX, especialmente por la polémica frase de “habla inglés”; ahora, el encuentro abrió el debate en redes sobre este tipo de situaciones entre extranjeros y mexicanos, pero ¿tú qué opinas de lo que pasó en Polanco?

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