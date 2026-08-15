Sam Smith en CDMX: este sería el setlist de su concierto del 17 de agosto

Después de su presentación en Guadalajara GRATIS, Sam Smith regresa a México para presentar una serie de conciertos en el Auditorio Nacional para arrancar con su residencia To Be Free: Mexico City.

Así que si tienes boleto, estás pensando en comprarlo o simplemente quieres saber qué va a pasar este lunes, aquí en adn noticias te contamos todo lo que necesitas saber.

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¿A qué hora es el concierto de Sam Smith este 17 de agosto?

Apunta bien la fecha, pues el concierto se llevará a cabo este lunes 17 de agosto de 2026 y comenzará a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, alcaldía Miguel Hidalgo.

Y ojo, esta no será la única noche del británico en la capital, pues también se presentará los días 18, 20 y 21 de agosto, todos a las 21:00 horas.

Ya lo sabes, si este lunes no puedes, todavía hay otras oportunidades para verlo, otros días, la pregunta es si aún hay boletos.

¿Todavía hay boletos para Sam Smith en CDMX?

Al revisar la disponibilidad actual, todavía aparecen boletos para las presentaciones de Sam Smith en el Auditorio Nacional, aunque esto puede cambiar conforme se acerquen las fechas.

Es por eso que te aconsejamos que te apresures a adquirir tus boletos y no esperes al último momento para comprarlos.

¿Quién va a abrir el concierto de Sam Smith?

Hay buenas noticias para los fans mexicanos, pues será Paty Cantú será la encargada de abrir los cuatro conciertos de Sam Smith en CDMX, incluido el de este lunes 17 de agosto.

La cantante mexicana acompañará al británico durante las fechas del 17, 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional.

¿Cuándo fue la última vez que Sam Smith estuvo en México?

El 25 de enero de 2025, el cantante se presentó en el Foro Mazda de la Feria de León en un concierto de acceso gratuito para los asistentes de la feria; eso sí, había que conseguir previamente los boletos de acceso.

La presentación fue un exitazo: más de 30 mil personas llegaron al recinto para verlo, por eso, si te quedaste con ganas de verlo, es tu oportunidad, eso sí, esta vez tienes que comprar tu boletito.

¿Qué canciones podría cantar Sam Smith en CDMX?

El setlist oficial del concierto del 17 de agosto todavía no está confirmado, así que lo que tenemos es una referencia de las canciones que ha interpretado durante esta etapa de To Be Free.

Entre los temas que podrían aparecer están:

I’m Not the Only One

My Guy

Too Good at Goodbyes

Moondance

A Little Respect

Dancing With a Stranger

Promises

Ain’t Nobody

I’m Not Here to Make Friends

You Make Me Feel (Mighty Real)

Angel From Montgomery

Like I Can

When He’s Gone

HIM

Unholy

Stay With Me

Hold On

Ya sabes, este lunes 17 de agosto toca cantar, sufrir tantito y recordar a ese ex que juraste superar, porque si algo tiene Sam Smith es esa habilidad de convertir cualquier canción en terapia no solicitada.

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