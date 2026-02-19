Fans ganan más protección en compra de entradas a conciertos tras intervención de Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó este 19 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación nuevos lineamientos para regular la venta de boletos en conciertos masivos en México. Las disposiciones aplican a eventos con más de 20 mil asistentes y buscan eliminar cargos ocultos, garantizar precios transparentes y fijar reglas claras para devoluciones.

La medida responde a quejas constantes de consumidores por sobreprecios, comisiones inesperadas y falta de claridad en procesos de compra. Profeco fundamentó la decisión en la Ley Federal de Protección al Consumidor y estableció que las reglas entran en vigor de inmediato.

¿Qué deben informar las boleteras y promotores antes de vender?

Las boleteras deberán publicar, al menos 24 horas antes de la venta, fecha, sede, horario y artistas principales. También deberán difundir términos, políticas de cancelación y un mapa con secciones y número de asientos disponibles.

Cada sección deberá mostrar el precio total a pagar, con impuestos, comisiones y cualquier cargo incluido. La información no podrá modificarse al momento de la compra. Esto brinda mayor certeza y evita sorpresas al consumidor.

Precios claros y sin cargos ocultos durante la compra

Desde el inicio hasta la confirmación, el precio mostrado deberá ser el monto final. No se permitirán cargos adicionales no informados previamente.

En filas virtuales, las plataformas deberán explicar criterios de acceso y aclarar que estar en la fila no garantiza boletos. En paquetes VIP, toda condición deberá detallarse antes del pago.

¿Qué pasa si cancelan el concierto?

Si el evento se cancela, el promotor o la boletera deberá informar cómo se realizará la devolución. El reembolso cubrirá el monto total pagado.

Si procede compensación, esta no podrá ser menor al 20% del precio del boleto. La devolución se hará por el mismo método de pago, salvo aceptación expresa del consumidor.

¿Y si hay cambios en el evento?

Cualquier modificación deberá notificarse con al menos 24 horas de anticipación. Esto incluye cambios de sede, horario o artistas.

La medida protege la decisión de compra y permite al público evaluar si mantiene o no su asistencia.

Respuesta de Ticketmaster

Tras la publicación, Ticketmaster expresó su respaldo a las nuevas disposiciones. La empresa afirmó que las reglas coinciden con sus esfuerzos de transparencia.

El caso de fans de BTS y otras quejas por reventa inflada detonaron presión pública. Con estos lineamientos, Profeco busca mayor equidad en el mercado.

Derechos de los consumidores

Profeco podrá requerir información a promotores y boleteras para supervisar el cumplimiento. Las infracciones se sancionarán conforme a la ley.

Los consumidores pueden denunciar irregularidades ante la autoridad. La regulación marca un precedente en la industria del entretenimiento en México.