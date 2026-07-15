Merenglass en el Zócalo: Disfruta de la fiesta futbolera rumbo a la final del Mundial 2026 en el FAN Fest CDMX; fecha y horarios

Merenglass llega al FAN Fest Zócalo con un espectacular concierto, días antes de la gran final del Mundial 2026, para celebrar con todos los aficionados al futbol el cierre de esta justa deportiva que reunió a millones de personas a nivel global.

Si tú también quieres ser parte de los últimos instantes de la fiesta futbolera, no te puedes perder este espectáculo que sucederá en el corazón de la capital mexicana. Te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Merenglass en el FAN Fest Zócalo?

El concierto de Merenglass en el Zócalo pondrá bailar a todos los capitalinos y aficionados al futbol que viajaron a la capital mexicana para disfrutar de la fiesta futbolera 2026. La CDMX sorprendió a nacionales y extranjeros siendo una de las sedes más divertidas y entusiastas de la Copa Mundial de la FIFA. El concierto de Merenglass se llevará a cao en la siguiente fecha y horario:

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

de 2026 Hora: 15:00 horas

Sede: FAN Fest Zócalo

Recuerda, el concierto de Merenglass en el Zócalo sucederá dos días antes de la gran final del Mundial 2026. No te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo éxitos como “La mujer del pelotero”.

¿Quiénes son Merenglass?

Merenglass es una agrupación de origen dominicano que, desde su llegada a México en la década de los 90, puso a bailar a chicos y grandes sus temas se convirtieron en indispensables para cualquier fiesta mexicana. Por esta razón, Merenglass no podía faltar en la fiesta futbolera de la CDMX.

La banda dominicana liderada por Ramón Glass es hoy en día una de las más representativas del merengue en el país. ¿Te lo vas a perder?

¿A qué hora es el partido de la final del Mundial 2026?

El partido de la gran final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo 19 de julio en punto de las 13:00 horas. El encuentro que definirá al ganador de la Copa del Mundo se llevará a cabo en el New York-New Jersey Stadium.

La gran final del Mundial 2026 contará con la participación de artistas de primer nivel como Shakira, Justin Bieber, Madonna, Coldplay, entre otras estrellas.

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