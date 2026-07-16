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Primer fin de semana del Tomorrowland 2026 EN VIVO y en streaming, el festival de música electrónica más importante

Una edición más del Tomorrowland 2026 llega los días 17, 18 , 19, 24, 25 y 26 de julio a Bélgica para deleitar a los amantes de la música electrónica.

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2 minutos lectura
Escrito por: Hakbar Juárez

El Tomorrowland 2026 es uno de los eventos más esperados a nivel mundial donde el color, la música electrónica y la unidad de la comunidad que gusta este género lo vuelve único. Es por eso que año con año miles de personas viajan a Boom, Bélgica para disfrutar de este festival que dura 6 días divididos en 2 fines de semana.

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¿Cuándo es el Tomorrowland 2026?

La edición del Tomorrowland 2026 se lleva a cabo los días 17, 18 , 19, 24, 25 y 26 de julio con un lineup de alta gama para la altura del evento; los mejores DJ’s del mundo se presentan para prender al máximo a quienes asisten y también a quienes no, pues la organización del festival transmite en su canal de YouTube los 3 días completos.

Ver EN VIVO el Tomorrowland 2026

Y si viajar a Bélgica para el Tomorrowland 2026 no te fue posible acá te dejamos la transmisión en vivo y gratis de este festival de música electrónica para que veas y disfrutes desde donde estés el primer fin de semana del evento:

Entre los artistas más destacados que se presentarán este primer fin de semana del Tomorrowland 2026 se encuentran

  • Armin Van Buuren
  • Boris Brejcha
  • Calvin Harris
  • David Guetta
  • Martin Garrix
  • Dimitri Vegas & Like Mike
  • Holy Priest
  • Alok

Esta es la edición número 19 del que es considerado por los expertos y fans de este género como el más importante de la música electrónica a nivel mundial ¿Estás listo para disfrutar de la transmisión EN VIVO del Tomorrowland 2026 y vibrar con las presentaciones desde Bélgica?

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