El Tomorrowland 2026 es uno de los eventos más esperados a nivel mundial donde el color, la música electrónica y la unidad de la comunidad que gusta este género lo vuelve único. Es por eso que año con año miles de personas viajan a Boom, Bélgica para disfrutar de este festival que dura 6 días divididos en 2 fines de semana.

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¿Cuándo es el Tomorrowland 2026?

La edición del Tomorrowland 2026 se lleva a cabo los días 17, 18 , 19, 24, 25 y 26 de julio con un lineup de alta gama para la altura del evento; los mejores DJ’s del mundo se presentan para prender al máximo a quienes asisten y también a quienes no, pues la organización del festival transmite en su canal de YouTube los 3 días completos.

Ver EN VIVO el Tomorrowland 2026

Y si viajar a Bélgica para el Tomorrowland 2026 no te fue posible acá te dejamos la transmisión en vivo y gratis de este festival de música electrónica para que veas y disfrutes desde donde estés el primer fin de semana del evento:

Entre los artistas más destacados que se presentarán este primer fin de semana del Tomorrowland 2026 se encuentran

Armin Van Buuren

Boris Brejcha

Calvin Harris

David Guetta

Martin Garrix

Dimitri Vegas & Like Mike

Holy Priest

Alok

Esta es la edición número 19 del que es considerado por los expertos y fans de este género como el más importante de la música electrónica a nivel mundial ¿Estás listo para disfrutar de la transmisión EN VIVO del Tomorrowland 2026 y vibrar con las presentaciones desde Bélgica?

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