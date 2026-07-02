Caifanes vuelve a CDMX en julio: la fecha, el venue y todo lo que debes saber antes de ir

Caifanes regresa a la capital del país el próximo sábado 11 de julio de 2026, con show en el Estadio GNP Seguros. La fecha se sumó como nueva fecha después de que las funciones previas en la Ciudad de México (el 16 de mayo en el Palacio de los Deportes y el 29 y 30 de mayo en el Auditorio Nacional) se agotaran por completo.

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¿Cuándo, dónde y a qué precio es el concierto de Caifanes en la Ciudad de México?

El show está programado para el sábado 11 de julio en el Estadio GNP Seguros, en la CDMX. La venta de boletos está disponible a través de Ticketmaster.

Según se lee en el sitio web de la plataforma, el rango de precios para este show va de $620 a $2,852 por boleto. Aunque es preciso aclarar que, solo quedan entradas para la sección General B, con boletos a $992.

¿Cuáles son las próximas fechas de Caifanes en México?

Después de su paso por la CDMX, Caifanes continúa su gira por el país con las siguientes fechas confirmadas:

2 de octubre: Chihuahua , Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre

, Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre 3 de octubre: Ciudad Juárez, Chihuahua, Gimnasio Universitario

8 de octubre: San Luis Potosí , Parque Tangamanga II

, Parque Tangamanga II 10 de octubre: Querétaro , Pulso GNP. Autódromo de Querétaro

, Pulso GNP. Autódromo de Querétaro 16 de octubre: Guadalajara, Jalisco, Auditorio Telmex

17 de octubre: Guadalajara, Jalisco , Auditorio Telmex (sold out)

, Auditorio Telmex (sold out) 23 de octubre: Mexicali, Baja California, Explanada del FEX

24 de octubre: Tijuana, Baja California , Tecate Península. Explanada Estadio Caliente

, Tecate Península. Explanada Estadio Caliente 5 de noviembre: Mérida, Yucatán , Foro GNP Seguros

, Foro GNP Seguros 14 de noviembre: Oaxaca , Auditorio Guelaguetza

, Auditorio Guelaguetza 19 de noviembre: Torreón, Coahuila , Coliseo Centenario

, Coliseo Centenario 21 de noviembre: Hermosillo, Sonora , Centro de Usos Múltiples C.U.M

, Centro de Usos Múltiples C.U.M 10 de diciembre: Saltillo, Coahuila , Parque Las Maravillas

, Parque Las Maravillas 12 de diciembre: Monterrey, Nuevo León, Auditorio Banamex

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