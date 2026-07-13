De ENHYPEN a los festivales futboleros: Lista de los mejores conciertos en la CDMX hoy 14 de julio

Este 14 de julio lo mejor del K-Pop llega a la CDMX con el concierto de ENHYPEN. La agrupación surcoreana deleitará a sus fans mexicanos con sus mejores éxitos en la Arena Ciudad de México.

Pero, si estás buscando qué hacer en la CDMX hoy, sigue leyendo porque en adn Noticias te tenemos la mejor agenda cultural de la capital mexicana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué concierto habrá en la Arena México?

ENHYPEN, la agrupación surcoreana llega a la CDMX con un concierto que promete ser uno de los espectáculos más comentados del 2026. Evan, Park Sung-hoon, Jungwon, Sunoo, Jay Park, Jake y Ni-Ki prometen sorprender a sus seguidores en México con la presentación que forma parte de su gira mundial Blood Saga Tour.

Si eres ENGENE, no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de éxitos del pop como “Bite Me”, “Criminal Love” o “Drunk-Dazed”, totalmente en vivo.

Sede: Arena Ciudad de México

Fecha: Martes 14 de julio

Hora: 21:00 horas

Festivales futboleros: ¿Qué concierto habrá hoy en las alcaldías?

El Mundial 2026 todavía no llega a su fin y durante esta última semana, los festivales futboleros tienen preparados conciertos que te pondrán a bailar mientras disfrutas de los partidos de las Semifinales en pantallas gigantes.

Por ejemplo, este martes 14 de julio, se presentará MONDELEÓN en el Parque Tezozomoc. El concierto comenzará en punto de las 15:30 horas.

Otros conciertos en la CDMX

Este martes 14 de julio, la CDMX no para y tiene para ti otros conciertos que puedes disfrutar en compañía de tu familia e incluso de los más peques de la casa. Los conciertos disponibles son los siguientes:

Danza visual 80 Movimientos : Palacio de Bellas Artes, en punto de las 19:30 horas

: Palacio de Bellas Artes, en punto de las 19:30 horas Disney On Ice ¡Vive la Magia!: Auditorio Nacional, a las 18:00 horas

Así que ya lo sabes, no te quedes en casa, elige tu plan favorito y disfruta de las opciones que te ofrece la amplia agenda cultural de la capital mexicana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.