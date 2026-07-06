FAN Fest Campo Marte y las mejores obras de teatro en la CDMX hoy lunes 6 de julio

Pese a la eliminación de México del Mundial 2026, la fiesta futbolera continúa en la Ciudad de México (CDMX) en el FAN Fest Campo Marte, donde además de la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en pantallas gigantes, también podrás disfrutar de conciertos.

Pero, si lo tuyo no es el futbol, la cartelera cultural de la Ciudad de México cuenta con una variada oferta de obras de teatro. A continuación, te compartimos la lista de mejores eventos en la capital hoy lunes 6 de julio.

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FAN Fest cartelera

Este lunes 6 de julio, el FAN Fest Campo Marte abrirá sus puertas para transmitir dos encuentros del Mundial 2026, programados a las 13:00 y 18:00 horas. Además, los asistentes podrán recorrer las zonas gastronómicas, disfrutar de experiencias interactivas y seguir el ambiente mundialista que ha caracterizado al recinto desde el inicio del torneo.

Aunque este lunes no hay conciertos programados dentro del Music Pavilion, el recinto mantiene abiertas sus áreas de comida, actividades y espacios para convivir mientras se viven los partidos del día.

Cartelera de teatros hoy lunes 6 de julio

Si prefieres una salida cultural, la cartelera de teatro en la CDMX ofrece funciones para todos los gustos.

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : Nuevo Teatro Libanés, 8:00 pm

: Nuevo Teatro Libanés, 8:00 pm Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 8:30 pm

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 8:30 pm DAHMER, Mirando a la bestia a los ojo s: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 8:30 pm

s: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 8:30 pm Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 8:45 pm

Aunque el sueño de la Selección Mexicana se terminó, la fiesta futbolera continúa en la CDMX y, como una de las sedes más importantes, sigue ofreciendo eventos, obras de teatro y conciertos ideales para los visitantes nacionales y extranjeros.

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