Confirman en Querétaro nuevas jornadas de empleo en estos tres municipios durante julio: fechas, horarios y todos los detalles

Las nuevas jornadas de empleo en Querétaro recorrerán los municipios de Corregidora, San Juan del Río y El Marqués durante julio mediante módulos móviles que acercarán vacantes y asesorías a las colonias.

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¿Cuáles son las fechas y sedes de las jornadas de empleo confirmadas en Querétaro para julio?

La Secretaría del Trabajo estatal programó la ruta de la Unidad Móvil de Empleo con el fin de facilitar la inserción al mercado laboral formal. El ingreso a los módulos y el registro en las bolsas de trabajo operan sin costo alguno. Los interesados recibirán atención personalizada en un horario de 09:00 a 14:00 horas, facilitando el contacto con reclutadores de diversas empresas.

El calendario oficial de visitas establece los siguientes días de atención:

Corregidora : el personal recibirá a los buscadores de vacantes el 3 de julio en Plaza Candiles.

el personal recibirá a los buscadores de vacantes el 3 de julio en Plaza Candiles. San Juan del Río : el módulo móvil se instalará el 10 de julio en el Parque Jardines del Valle.

el módulo móvil se instalará el 10 de julio en el Parque Jardines del Valle. El Marqués: la recepción de solicitudes se activará el 17 de julio en el estacionamiento del Centro Vive.

la recepción de solicitudes se activará el 17 de julio en el estacionamiento del Centro Vive. La capital queretana: la jornada cerrará actividades el 24 de julio en la explanada de la delegación Felipe Carrillo Puerto.

¿Qué servicios y vacantes ofrece la Unidad Móvil de Empleo de la Secretaría del Trabajo?

La descentralización de estos servicios pretende mejorar el nivel de ocupación en las zonas industriales de la entidad sin que los ciudadanos realicen largos traslados. Los asistentes a estos puntos itinerantes obtienen vinculación directa con las opciones de contratación disponibles en el sector privado local. El esquema busca agilizar los procesos de selección ordinarios de las compañías participantes.

Las mesas de atención ciudadana concentran asesorías específicas para los trabajadores:

Bolsa de trabajo: consulta de puestos operativos, técnicos y profesionales vigentes en la región.

consulta de puestos operativos, técnicos y profesionales vigentes en la región. Seguro de Desempleo: orientación detallada sobre los requisitos de acceso al beneficio económico estatal.

orientación detallada sobre los requisitos de acceso al beneficio económico estatal. Centro de Conciliación Laboral: asesoría jurídica gratuita respecto a los esquemas de contratación vigentes.

Los aspirantes deben acudir a las sedes con su documentación básica para iniciar los procesos de selección de manera inmediata.

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