Tenencia CDMX 2026: quedan días para pagar solo $760 en lugar del monto completo — cómo aplicar el subsidio

El gobierno de CDMX extendió el beneficio fiscal sobre la tenencia vehicular 2026 por tres meses adicionales, con lo que miles de propietarios de autos aún tienen oportunidad de evitar el pago completo.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) opera el programa desde enero de este año, y la ampliación de plazo abre una última oportunidad para quienes no se pusieron al corriente en el primer trimestre.

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¿Hasta cuándo aplica el subsidio de tenencia en CDMX 2026?

El secretario de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, confirmó en conferencia de prensa que la fecha límite para aprovechar el subsidio es el 30 de junio de 2026. La instrucción provino directamente de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ordenó extender el beneficio ante la demanda ciudadana registrada en los primeros meses del año.

El programa cubre el 100% de la tenencia para vehículos con un valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido. Esta cifra actualiza el límite de esquemas anteriores, que rondaba los 150 mil pesos, y amplía considerablemente el universo de autos que califican para el beneficio. Además, durante abril se extiende el esquema de meses sin intereses para quienes opten por esa modalidad de pago.

Durante el primer trimestre del año, más de 1.2 millones de contribuyentes ya accedieron al programa, con una recaudación superior a los 3 mil 577 millones de pesos, según el informe trimestral de finanzas públicas de la administración capitalina.

Tenencia gratis CDMX 2026 SAF CDMX extiende subsidio de tenencia: sin adeudos y con refrendo de $760, te libras del cobro completo. (X: @FinanzasEdomex)

Refrendo 2026 CDMX: costo, requisitos y cómo pagarlo

Para acceder al subsidio de tenencia en la Ciudad de México, el primer paso es cubrir el Refrendo 2026, cuyo costo es de 760 pesos. Los módulos presenciales atienden todos los días en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, sin cita previa.

Además del refrendo, los requisitos para obtener el subsidio son los siguientes:

No tener adeudos de tenencia de años anteriores

de años anteriores Contar con tarjeta de circulación vigente o pagar su renovación antes del trámite

antes del trámite Cubrir el refrendo a más tardar el 30 de junio de 2026

Quienes cumplan con los tres puntos anteriores evitan el pago íntegro de la tenencia y solo desembolsan los 760 pesos del refrendo. El trámite se realiza en los módulos habilitados por la SAF en distintas alcaldías de la capital.

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