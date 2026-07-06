Disney On Ice y Fan Fest CDMX hoy 7 de julio: horarios, precios y sedes para disfrutar ambos eventos

Los mejores conciertos suceden todos los días en la Ciudad de México (CDMX). Si estás buscando qué hacer en la capital mexicana hoy 7 de julio, te contamos que la capital mexicana cuenta con una de las carteleras culturales más amplias y para todos los gustos y edades.

Si tienes libre la tarde y noche del martes 7 de julio, no te quedes en casa, elige el evento que más te guste de la cartelera y lánzate en compañía de amigos, familia o pareja.

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¿Qué concierto hay hoy en el Auditorio Nacional?

Uno de los eventos que conquistan a chicos y grandes es el concierto Disney On Ice, que reúne la magia de las películas de Disney, con el glamour de las princesas y la originalidad de los personajes de cintas como Toy Story, de Disney Pixar.

Si eres fan de Disney no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de un show protagonizado por personajes que formaron parte de tu infancia y compartir con los más pequeños de la casa un show lleno de magia y nostalgia.

Dónde: Auditorio Nacional

Cuándo: Martes 7 de julio de 2026, a las 18:00 horas

de 2026, a las 18:00 horas Cuánto: Entre los $550 y los $3,538 pesos aproximadamente

Fan Fest y otros conciertos en la CDMX

Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026, la fiesta futbolera no termina, por lo que si quieres seguir disfrutando de los partidos de Cuartos de Final, puedes acudir, por ejemplo, al Fan Fest Campo Marte, que aunque este martes 7 de julio no tiene programados conciertos en el Music Pavilion, sí tiene disponibles actividades para toda la familia; así como distintas opciones para disfrutar de la gastronomía mexicana.

Pero, esto no es todo, la CDMX también ofrece eventos culturales imperdibles. Este martes se presenta en el Palacio de Bellas Artes, ASYC/Teatro de movimiento 80 movimientos. Un espectáculo de danza que combina la magia de la luz con la música y los movimientos del cuerpo.

¿Cuáles son los conciertos más esperados de julio?

La CDMX tiene preparados los mejores conciertos durante el mes de julio. Si estás en la capital chilanga, no te pierdas estos shows de artistas nacionales e internacionales.

Caifanes : Estadio GNP Seguros, 11 de julio

: Estadio GNP Seguros, 11 de julio Grupo Firme : Estadio GNP Seguros, el 17 y 18 de julio

: Estadio GNP Seguros, el 17 y 18 de julio El Tri : Palacio de los Deportes, el 25 de julio

: Palacio de los Deportes, el 25 de julio Harry Styles : Estadio GNP Seguros, 31 de julio

: Estadio GNP Seguros, 31 de julio Manuel Mijares: Auditorio Nacional, 31 de julio

Cartelera en teatros

Cuando se trata de eventos culturales, la CDMX no solo cuenta con opciones musicales, pues si lo tuyo es el teatro, ni te preocupes, porque todos los días hay puestas en escena en cartelera. En adn Noticias, te compartimos las opciones de hoy 7 de julio:

En Nombre de la Mancha : Teatro Sergio Magaña

: Teatro Sergio Magaña Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Las Heridas del Viento: Teatro Milán

Así que ya lo sabes, la CDMX no descansa y si tu quieres divertirte, puedes hacerlo en distintos eventos que vale la pena disfrutar hoy martes 7 de julio.

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