¿La Oficina stand up? Festivales futboleros y NEXT ERA entre los mejores eventos hoy 2 de julio

¿Buscas conciertos hoy 2 de julio? Si eres fan de La Oficina, entonces, no te puedes perder la oportunidad de ver en vivo a los protagonistas de la exitosa serie de Amazon Prime en un show de stand up que promete arrancar risas a sus fans. Pero, también hay música en la capital mexicana.

Además del show de La Oficina, la CDMX también tendrá disponibles los famosos festivales futboleros y espacios donde se presentan bandas emergentes. que vale la pena conocer. Si aún no sabes qué hacer en la CDMX hoy 2 de junio, sigue leyendo, porque en adn Noticias te ofrecemos la mejor cartelera cultural.

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¿Dónde se presenta el stand up de los actores de La Oficina?

La Oficina fue todo un fenómeno en streaming, pero los protagonistas ya lleva tiempo triunfando en el mundo del stand up. Este jueves 2 de julio, los fans de esta divertida serie que retrata las peripecias del mundo godín, protagonizarán un show de stand up que se presentará en la capital mexicana.

El show de stand up Sin Corbata cuenta con la actuación de Fernando Bonilla, Edgar Villita, Fabrizio Santini, Alejandra Ley, Elena del Río y Rodrigo Suárez.

Fecha: Jueves 2 de julio

Horario: En punto de las 20:30 horas

Lugar: Teatro de la Ciudad , en el Centro Histórico

, en el Centro Histórico Precio de boletos: Entre $330 y $495 pesos

ENLACE de compra.

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

Aunque hoy 2 de julio no hay conciertos en el Zócalo capitalino, sí estará disponible el FAN Fest y los festivales futboleros, donde los asistentes podrán disfrutar de los partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes.

Además, hay muchas actividades y opciones para disfrutar de la gastronomía mexicana.

¿Qué conciertos hay en la CDM?

Los conciertos hoy 2 de julio también incluyen una propuesta muy interesante y vanguardista que se lleva a cabo en House of Vans. El ciclo Next Era abre sus puertas para que bandas emergentes presenten sus propuestas musicales. Si lo tuyo es la música alternativa y descubrir nuevos sonidos, no pierdas la oportunidad de disfrutar de los nuevos talentos locales.

Este jueves 2 de julio, se presentan en vivo Las fotos y Norte, que ofrecen una experiencia única. La entrada es completamente gratis, únicamente, debes de ser mayor de 18 años.

Con todas estas propuestas, no te puedes quedar en casa. Reúne a amigos, familia o pareja y sal a vivir las intensidad de la CDMX que nunca duerme.

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