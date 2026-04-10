La Policía de la CDMX ofrece un servicio personalizado que pocos conocen y es gratis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ofrece el servicio de acompañamiento policial gratuito para ciudadanos que realicen transacciones bancarias o compraventa de vehículos.

La Estrategia de Proximidad por Cuadrantes permite que cualquier cuentahabiente solicite una patrulla para resguardar su trayecto hacia el banco o punto de origen. Esta medida de seguridad ciudadana no tiene costo y opera las 24 horas del día, los 365 días del año, integrando tecnología móvil para reducir los tiempos de respuesta a menos de tres minutos.

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¿Cómo solicitar el acompañamiento policial para ir al banco en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana facilita el acceso a este servicio a través de canales digitales y telefónicos. El protocolo establece que los efectivos deben identificarse plenamente antes de iniciar la custodia del usuario, ya sea que este viaje en su propio vehículo o requiera el seguimiento de una unidad oficial.

Canales oficiales para pedir la escolta:

App Mi Policía : Herramienta digital para Smartphones que conecta al ciudadano con el policía del cuadrante.

Herramienta digital para Smartphones que conecta al ciudadano con el policía del cuadrante. Unidad de Contacto: Llamada directa al número telefónico 55 5208 9898 .

Llamada directa al número telefónico . Apoyo Directo: Acercarse a cualquier patrulla de la SSC en vía pública y solicitar el resguardo.

Acercarse a cualquier patrulla de la en vía pública y solicitar el resguardo. Protocolo: Identificación del oficial, traslado a la sucursal y retorno seguro al punto de origen.

¿Vas a #Comprar o #Vender un #Auto en efectivo; o a retirar una fuerte suma de dinero del #Banco? 🚗💵🏦



La #SSC te acompaña. 👮🏻‍♀️👮🏻🚓



En la app #MiPolicía puedes solicitar el apoyo de personal policial para brindarte más #Seguridad.



Descárgala y contáctanos. 📱

Estamos para… pic.twitter.com/Ou3A89z9my — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 8, 2026

¿Qué requisitos necesito para usar la aplicación Mi Policía en 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México diseñó la aplicación Mi Policía como parte de un programa integral que divide la capital en 847 cuadrantes. La plataforma permite localizar al oficial responsable de la zona y agilizar las llamadas de emergencia de manera gratuita.

Pasos para activar el servicio de seguridad:

Descargar la aplicación desde la App Store o Google Play en el dispositivo móvil.

la aplicación desde la App Store o Google Play en el dispositivo móvil. Permitir el acceso a la ubicación (GPS) para identificar el cuadrante correspondiente.

el acceso a la ubicación (GPS) para identificar el cuadrante correspondiente. Seleccionar la opción de "Acompañamiento a Cuentahabiente" dentro del menú de servicios.

la opción de "Acompañamiento a Cuentahabiente" dentro del menú de servicios. Disponibilidad: El servicio está disponible permanentemente durante todo el ejercicio fiscal 2026.

El servicio está disponible permanentemente durante todo el ejercicio fiscal 2026. Costo: $0 pesos (es un derecho gratuito de los ciudadanos).

¿En qué casos aplica la escolta de la SSC de la CDMX?

Este servicio personalizado de la SSC no se limita únicamente a depósitos en ventanilla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana extendió la vigilancia para proteger el patrimonio de quienes realizan operaciones comerciales de alto riesgo en efectivo, como por ejemplo:

Retiros: Extracción de fuertes sumas de dinero en ventanillas o cajeros automáticos. Depósitos: Traslado de efectivo para pagos empresariales o personales. Compraventa de autos: Escolta durante el intercambio de dinero físico al comprar o vender un vehículo. Ubicación de vehículos: Localización de unidades trasladadas a corralones por infracciones.