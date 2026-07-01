Juan Gabriel llega a Cinemex con su histórico concierto en Bellas Artes; fecha y precio de boletos

Juan Gabriel ofreció un primer concierto en Bellas Artes en 1990. En esta presentación histórica, el Divo de Juárez estuvo acompañado en el escenario por la Orquesta Sinfónica Nacional. Y Cinemex quiere que lo revivas.

Si eres fan de Juan Gabriel, no te puedes perder la oportunidad de revivir esta experiencia en las pantallas gigantes y con el mejor sonido que ofrece Cinemex. Te contamos cuándo y cuánto costará ver este concierto icónico en el cine.

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¿Cuándo se proyecta el concierto de Juan Gabriel en Cinemex?

En la década de los 90, Juan Gabriel hizo historia con una serie de conciertos en Bellas Artes. El 9 de mayo de 1990, el Divo de Juárez se convirtió en el primer cantautor de música popular mexicana en presentarse en este recinto icónico de la Ciudad de México. Y el resultado fue una noche impresionante en la que incluso estuvo presente la primera dama Cecilia Occelli.

Mientras México canta "Hasta que te conocí", nosotros tenemos una cita con la historia. Vuelve a emocionarte con el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, solamente en Cinemex. 🇲🇽🎶 pic.twitter.com/oXzW6F0cMx — Cinemex (@Cinemex) June 29, 2026

Ahora, Cinemex te ofrece la oportunidad de volver a disfrutar o de vivir por primera vez uno de los conciertos más emotivos que se han vivido en el Palacio de Bellas Artes.

“Mientras México canta ‘Hasta que te conocí’ nosotros tenemos una cita con la historia. Vuelve a emocionarte con el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, solamente en Cinemex”, se lee en una de sus publicaciones.

Aunque la cadena de cines aún no ha confirmado la fecha oficial en la que se proyectará este concierto en algunas de sus salas de cine, a lo largo del país, la expectativa de los fans ya está al máximo nivel.

Por ahora, la cadena únicamente adelantó que, muy pronto, se dará a conocer todos los detalles de este evento que no sabíamos que nos urgía tanto.

¿Cuánto cuestan los boletos para Juan Gabriel en Cinemex?

Cinemex tampoco ha revelado los precios oficiales de las funciones del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes; no obstante, si tomamos en cuenta los precios que la cadena tiene de manera habitual, podría costar lo siguiente:

Salas tradicionales : Entre 60 y 110 pesos, aproximadamente.

: Entre 60 y 110 pesos, aproximadamente. Salas VIP o Platino: Entre 250 y 440 pesos, dependiendo del complejo, la ciudad y el horario.

Como siempre, los boletos estarán disponibles en preventa a través del sitio web, la app de Cinemex y en taquilla.

Ya lo sabes, si quieres volver a vivir temazos de Juan Gabriel como Hasta que te conocí, Querida, Noa Noa, tal y como sonaron hace décadas en el Palacio de Bellas Artes, mantente al pendiente tanto las redes sociales de Cinemex como en adn Noticias. Muy pronto conoceremos la fecha.

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