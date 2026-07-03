Keep calm and enjoy La Ruta Central: El mapa impreso del México que se camina, se saborea y se colecciona

Un mapa desplegable, gratuito y de colección, diseñado para explorar las tres ciudades sede (CDMX, Guadalajara y Monterrey) como se hace en las grandes capitales culturales del mundo.
Traducido al inglés y al francés, este mapa impreso es una invitación a la nostalgia funcional. Lejos de las trampas para turistas y las listas convencionales, La Ruta Central ofrece una curaduría experta de estilo de vida para caminar los barrios auténticos, saborear la gastronomía local y reactivar la economía de las tiendas de la esquina.
En las grandes capitales del mundo el mapa impreso sigue siendo la brújula definitiva porque te da perspectiva y ubicación con un solo vistazo. Quisimos rescatar esa sensación para México, el valor de traer contigo una pieza tangible que te ayuda y que, al final, se vuelve un recuerdo,— destaca Paulina Gómez, directora de Revista Central.
Conscientes de las necesidades del viajero contemporáneo, La Ruta Central integra la practicidad del papel con aliados estratégicos fundamentales: el mapa cuenta con la ubicación de cajeros de Banco Azteca para disponer de efectivo, marca los puntos de acceso a la red de WiFi gratuito de Club Totalplay, e incluye un código QR exclusivo para sintonizar los partidos en vivo por Azteca Deportes.
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¿Dónde descargar el mapa de la Ruta Central?
Para quienes buscan la experiencia omnicanal, el proyecto tiene su espejo digital en revistacentral.com.mx/mapa-ruta-central/, donde los usuarios pueden consultar los puntos recomendados directamente a Google Maps.
La edición es completamente gratuita y se encuentra disponible en decenas de establecimientos clave alrededor de las tres ciudades. Es momento de soltar la pantalla y reconectar con la calle.
GUÍA RÁPIDA (Talking Points)
- ¿Qué es? Un mapa impreso, trilingüe (español, inglés, francés) y gratuito para recorrer CDMX, Guadalajara y Monterrey
Olvídate de los lugares llenos de turistas. Seleccionamos las mejores experiencias para caminar los barrios, probar comida regional y consumir en tiendas locales.
- La Utilidad (Tecnología y Servicios):
- No necesitas datos para ubicarte, pero si quieres conectarte, marca los puntos de WiFi gratis de Club Totalplay
- Muestra los cajeros de Banco Azteca cercanos
- Trae un código QR para ver los partidos por Azteca Deportes
- ¿Dónde lo consigo? Gratis en comercios locales de la ciudad o en su versión interactiva entrando a revistacentral.com.mx y a través de @central_mx.
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