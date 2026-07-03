Keep calm and enjoy La Ruta Central: El mapa impreso del México que se camina, se saborea y se colecciona

Un mapa desplegable, gratuito y de colección, diseñado para explorar las tres ciudades sede (CDMX, Guadalajara y Monterrey) como se hace en las grandes capitales culturales del mundo.

Traducido al inglés y al francés, este mapa impreso es una invitación a la nostalgia funcional. Lejos de las trampas para turistas y las listas convencionales, La Ruta Central ofrece una curaduría experta de estilo de vida para caminar los barrios auténticos, saborear la gastronomía local y reactivar la economía de las tiendas de la esquina.

En las grandes capitales del mundo el mapa impreso sigue siendo la brújula definitiva porque te da perspectiva y ubicación con un solo vistazo. Quisimos rescatar esa sensación para México, el valor de traer contigo una pieza tangible que te ayuda y que, al final, se vuelve un recuerdo, — destaca Paulina Gómez, directora de Revista Central.

Conscientes de las necesidades del viajero contemporáneo, La Ruta Central integra la practicidad del papel con aliados estratégicos fundamentales: el mapa cuenta con la ubicación de cajeros de Banco Azteca para disponer de efectivo, marca los puntos de acceso a la red de WiFi gratuito de Club Totalplay, e incluye un código QR exclusivo para sintonizar los partidos en vivo por Azteca Deportes.

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¿Dónde descargar el mapa de la Ruta Central?

Para quienes buscan la experiencia omnicanal, el proyecto tiene su espejo digital en revistacentral.com.mx/mapa-ruta-central/, donde los usuarios pueden consultar los puntos recomendados directamente a Google Maps.

La edición es completamente gratuita y se encuentra disponible en decenas de establecimientos clave alrededor de las tres ciudades. Es momento de soltar la pantalla y reconectar con la calle.

GUÍA RÁPIDA (Talking Points)

¿Qué es? Un mapa impreso, trilingüe (español, inglés, francés) y gratuito para recorrer CDMX, Guadalajara y Monterrey

Olvídate de los lugares llenos de turistas. Seleccionamos las mejores experiencias para caminar los barrios, probar comida regional y consumir en tiendas locales.

La Utilidad (Tecnología y Servicios):

No necesitas datos para ubicarte, pero si quieres conectarte, marca los puntos de WiFi gratis de Club Totalplay

Muestra los cajeros de Banco Azteca cercanos

Trae un código QR para ver los partidos por Azteca Deportes

¿Dónde lo consigo? Gratis en comercios locales de la ciudad o en su versión interactiva entrando a revistacentral.com.mx y a través de @central_mx.

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