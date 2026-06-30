Es oficial: Baja California alista simplificación de trámites que impactaría en este grupo de personas

La subsecretaria de Fomento Económico de Baja California, Michelle Guerrero Jaimes, reconoció que los trámites complejos y dispersos entre dependencias suelen ser uno de los principales factores que desalientan la formalización de empresas en el estado.

Por ello, anunció que desde el Gobierno buscan avanzar en una estrategia de mejora que ayude a simplificar procesos y fortalecer la consolidación de empresas.

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¿A quién beneficiaría la simplificación de trámites en Baja California?

La administración estatal apunta a simplificar los trámites para emprendedores y dueños de empresas, ya que el 90% de las empresas en Baja California son micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y se registra una tasa de informalidad del 38%.

La simplificación de trámites busca precisamente reducir las barreras que mantienen a muchas de estas empresas en la informalidad.

“Uno de los grandes problemas que tienen las empresas o porque están en la informalidad es por el desconocimiento de los beneficios que puede traerles estar dentro de la formalidad”. sostuvo Guerrero Jaimes. La funcionaria agregó que “a veces el tema de los trámites, a veces el tema de estar de una dependencia a otra inhibe el proceso de integrarse a la formalidad".

El 90% de las empresas en Baja California son micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Qué apoyos evalúa ofrecer el gobierno de Baja California a las empresas?

Además de la simplificación de trámites, la subsecretaria de Baja California detalló que los apoyos disponibles para empresas incluyen capacitación, asesoría, acompañamiento, financiamiento y apertura de mercados.

Sumado a eso, hay programas de financiamiento con tasa de interés cero para quienes realizan pagos puntuales, añadió la funcionaria.

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