¡Imperdible! Las últimas fechas para visitar la expo de Playmobil en CDMX

Si eres fan del arte, cultura pop y la creatividad no te puedes perder la exposición de Playmobil, así que aquí te contamos todos los detalles para que la visites porque solo estará por tiempo limitado.

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¿Cuándo y dónde es la exposición de Playmobil?

La exposición de Playmobil está en el Museo de El Carmen ubicado en la avenida Revolución, en San Ángel. Tiene un horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Precios de la exposición

El costo de la entrada es de 85 pesos. Los menores de 13 años, estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis y los domingos la entrada no tiene costo para nadie. La fecha límite para visitarla es el 12 de julio de 2026.

¿Qué hay en la exposición?

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de 40 dioramas elaborados por coleccionistas y recrean escenarios de películas como El Hobbit, Macario y Marcelino Pan y Vino y de zoológicos y hasta taquerías.

Todas las maquetas tienen una historia visual para que los visitantes descubran las narrativas. Esta permitido tomar fotografías y en algunos puedes posar junto a ellas.

Así que si quieres disfrutar de un plan diferente con familia y amigos no te puedes perder esta exposición.

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